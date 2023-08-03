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«Київстар» та Rakuten домовилися спільно розвивати цифрові сервіси та телеком інфраструктуру в Україні

3 августа 2023 г., 15:35
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Міжнародна телекомунікаційна група Veon, яка є єдиним акціонером «Київстар», оголосила про підписання меморандуму про наміри з Rakuten Symphony, дочірньою компанією провідного технологічного конгломерату Rakuten Group з метою сприяти реконструкції телеком інфраструктури України шляхом запровадження нових цифрових сервісів і технологій.

Згідно з меморандумом, партнери мають наміри створити в Україні надійну телекомунікаційну інфраструктуру, яка може безперешкодно забезпечити розвиток послуг високошвидкісного зв'язку. Таке рішення було прийнято на підтримку ініціативи «Ми будуємо Україну», яка оголошена «Державною агенцією України з реконструкції та розвитку інфраструктури».

Як повідомлялося раніше, «Київстар» планує залучити в найближчі три роки 600 млн дол. для розвитку в Україні нових цифрових сервісів і технологій. Зокрема, ці інвестиції будуть використані для впровадження технології Open RAN, яка дозволяє модернізувати наявні радіомережі, використовуючи обладнання від різних постачальників. Це також сприятиме в майбутньому розвиткові стандарту 5G в Україні.

Слід зазначити, що окрім широко відомого додатку Viber, що належить Rakuten, компанія також є провідним постачальником Open RAN рішень і має величезний досвід, отриманий від успішного створення масштабних комерційних хмарних мереж у всьому світі.

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