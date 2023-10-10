Хто заплатить за інтернет?

10 октября 2023 г., 16:45

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Найбільші європейські провайдери – включно з Deutche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Vodafone і British Telecom, – звернулися з листом до Євросоюзу, закликаючи зобов'язати найбільші технологічні компанії взяти «чесну участь» в інвестиціях в розвиток мереж передачі даних. Зокрема, маються на увазі Google і Netflix, як відповідальні за надзвичайно високе навантаження на мережі.

За підрахунками Єврокомісії, для досягнення запланованих показників покриття 5G і гігабітними швидкостями на всій території Євросоюзу до 2030 року потрібні додаткові інвестиції в розмірі 200 млрд євро. Телекоми пропонують розробити комплекс заходів, який дозволяв би вимагати від «особливо великих» генераторів трафіку відповідних внесків на користь телекомів.

Технологічні компанії досі заперечували проти таких платежів. Як кажуть їхні представники, телекоми хочуть заробити двічі – спочатку вони виросли на попиті користувачів на широкосмугові з'єднання, що необхідні для доступу до сервісів потокового відео. А тепер ще й фактично хочуть, щоб ці сервіси взяли їхні мережі на повне утримання. Тобто покрили всі витрати на додачу до доходів, отриманих телекомами від користувачів.

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