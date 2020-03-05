HPE создаст самый производительный суперкомпьютер на базе решений AMD

5 марта 2020 г., 13:55

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AMD совместно с Национальной лабораторией им. Лоуренса Ливермора Министерства энергетики США (LLNL) и компанией HPE анонсировала «El Capitan», будущий суперкомпьютер экзафлопсного класса для LLNL.



Анонсированная система будет оснащена процессорами AMD EPYC следующего поколения, видеокартами AMD Radeon Instinct и ПО AMD ROCm для гетерогенных вычислений с открытым исходным кодом.



Запуск «El Capitan» планируется в начале 2023 года. Система должна стать самым быстрым суперкомпьютером в мире с более чем двумя экзафлопсами производительности при выполнении операций с двойной точностью. Эти рекордные показатели будут соответствовать требованиям Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) в отношении ее основной миссии по обеспечению безопасности и защиты ядерных запасов страны.



Как отмечается, аппаратные компоненты на базе AMD будут оптимизированы для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (MО), что потенциально позволит расширить использование ИИ и МО в исследованиях, вычислительных методах и аналитике, которые применяются NNSA.



«El Capitan» на базе процессоров AMD EPYC следующего поколения и графических процессоров Radeon Instinct обеспечит беспрецедентный прогресс в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, — заявил Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD. — Благодаря прочному фундаменту в области высокопроизводительных вычислений и передовым возможностям когерентности, компания AMD позволяет трём лабораториям NNSA — LLNL, Лос-А́ламосской национальной лаборатории и Национальным лабораториям Сандия — выполнять важнейшие задачи и совершенствовать применение ИИ в отрасли».



Суперкомпьютер «El Capitan» будет остнащаться процессорами AMD EPYC следующего поколения под кодовым названием «Genoa» с ядром «Zen 4». Эти чипы будут поддерживать подсистемы памяти и ввода-вывода следующего поколения для рабочих нагрузок ИИ и HPC;



Будут использованы графические процессоры Radeon Instinct следующего поколения на основе новой архитектуры, оптимизированной для вычислений и выполнения рабочих нагрузок, в том числе в области HPC и ИИ. Эти графические процессоры будут использовать высокоскоростную память следующего поколения и предназначены для оптимальной производительности глубинного обучения;



Использование архитектуры AMD Infinity третьего поколения позволит обеспечить высокоскоростное соединение с низкой задержкой между четырьмя графическими процессорами Radeon Instinct и одним процессором AMD EPYC, включенным в каждую ноду «El Capitan». Кроме того, архитектура AMD Infinity третьего поколения включает в себя унифицированную память для процессора и графического процессора, что упрощает доступ программистов к ускоренным вычислениям;





«Мы рады сотрудничеству с компанией AMD, в рамках которого мы объединим архитектуру HPE Cray Shasta с новейшими процессорами AMD EPYC и графическими процессорами Radeon Instinct. Благодаря этому партнерству мы сможем предоставить передовую технологию для поддержки критически важных рабочих нагрузок HPC и ИИ для Национальной лаборатории энергетики им. Лоуренса Ливермора, — отметил Питер Унгаро, старший вице-президент и глава бизнес-подразделения HPC и Mission Critical Solutions (MCS) в HPE. — За прошлый год мы запустили 3 экзафлопсных системы в США, в том числе в рамках программы Министерства энергетики США в Национальной лаборатории Оук-Риджа. В этих системах технологии HPE, а также процессоры и графические ускорители AMD стали уникальным решением для высокопроизводительных вычислений и вычислений экзафлопсного класса. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества для дальнейшего развития инноваций».

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