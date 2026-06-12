ASUS представила лінійку комп'ютерів для фізичного AI та робототехніки

12 июня 2026 г., 16:35

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На тлі стрімкого розвитку робототехнічних технологій компанія ASUS продемонструвала комплексне бачення екосистеми фізичного AI. Нова лінійка захищених промислових систем охоплює повний цикл автоматизації: від віртуального цифрового моделювання та валідації до розгортання автономних машин на периферійному рівні (Edge Computing).



Центральною новинкою презентації став периферійний комп'ютер ASUS PE3000N, створений для інтеграції у складні робототехнічні системи, включаючи людиноподібних роботів, безпілотний транспорт та інтелектуальну відеоаналітику.



Пристрій розроблено на базі обчислювальної платформи NVIDIA Jetson Thor. Завдяки цьому компактний комп'ютер видає продуктивність AI до 2070 TOPS (із точністю FP4) та має 128 ГБ вбудованої пам'яті. Потужності заліза достатньо, щоб автономна машина могла самостійно аналізувати навколишнє середовище, приймати рішення та миттєво діяти в реальному часі без зв'язку з хмарою.



Модульний дизайн дозволяє адаптувати ПК під будь-які конфігурації датчиків, радарів та камер.



Підтримується широкий діапазон робочих температур, захист від коливань вхідної напруги постійного струму та точна синхронізація часу.



Транспортна інтеграція виконана завдяки наявності вбудованої системи контролю запалювання автомобіля для використання на спецтехніці.



Для того, щоб AI-моделі працювали на заводі без збоїв, ASUS пропонує двоетапний підхід. Перед розгортанням алгоритмів безпосередньо на роботах (через модель PE3000N), їх тестування та цифрове моделювання відбувається на базі AI-платформи ASUS PE6000G.



Ця система класу робочих станцій оснащена професійними графічними прискорювачами NVIDIA RTX PRO. Поєднуючись в один технологічний комплекс, PE6000G та PE3000N формують безшовний робочий процес у межах робототехнічної екосистеми NVIDIA: від симуляції поведінки робота у віртуальному середовищі до реального виконання завдань на конвеєрі.



Для обробки критично важливих завдань (комп'ютерний зір, керування безпілотниками та інтелектуальний моніторинг) в умовах обмеженого простору ASUS випустила серію стійкових комп'ютерів RUC-2000. Усі моделі цієї лінійки пройшли випробування за військовим стандартом США MIL-STD-810H і готові до безперебійної роботи в режимі 24/7.



Базова модель серії RUC-2000H - це компактний безвентиляторний модуль 2U з продуктивністю до 180 TOPS на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3. В наявності мережеві порти 10 Гбіт/с та п'ять портів 2,5 Гбіт/с. Реалізована підтримка до 8 камер через високошвидкісний інтерфейс GMSL2.



RUC-2000G, стандартна 19-дюймова стійкова конфігурація, створена на базі модуля RUC-2000H з додаванням плат розширення. Підтримує RAID-масиви з гарячою заміною дисків та має слоти PCIe для дискретної відеокарти потужністю до 200 Вт.

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