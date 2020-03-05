Мобильный интернет 4G официально запущен на одной станции киевского метро

5 марта 2020 г., 14:25

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«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок». Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.

Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и «Киевжилспецэксплуатация». В рамках этого договора операторы имеют правом модернизации части оборудования, установленного на станции «Академгородок», до стандарта 4G. Но для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 г., депутаты «Киевского городского совета» должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.

Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета – 12 марта, – то все три оператора планируют запустить 4G еще на восьми станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях – до конца 2020 г.

В июле 2019 г. операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам. Сейчас для развертывания 4G на станции «Академгородок» «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20, 20 и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. Но в будущем также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.

«Как утверждают аналитики, среднестатистический киевлянин пользуется мобильным интернетом больше трех часов в день. А поскольку две трети горожан регулярно ездят в метро, интересно будет посмотреть, как изменится эта цифра к концу года, когда 4G заработает на всех станциях. К примеру, после запуска 4G в харьковском метро в октябре 2018 г. трафик вырос почти втрое», – комментирует событие Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украины».

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