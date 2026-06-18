AMD та Rackspace розгорнуть суверенну AI-інфраструктуру для корпоративного сектору

18 июня 2026 г., 11:35

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Компанія AMD та глобальний постачальник інфраструктурних AI-рішень Rackspace Technology оголосили про підписання остаточної угоди щодо поетапного розгортання потужностей обсягом 30 МВт. Уся ця інфраструктура буде повністю укомплектована обчислювальними рішеннями AMD і розміститься у глобальній мережі дата-центрів Rackspace.



Підписання договору офіційно впроваджує в дію Меморандум про взаєморозуміння від 7 травня 2026 року та закріплює за AMD статус стратегічного технологічного партнера на рівні кремнієвої архітектури в керованому (governed) AI-стеку Rackspace. Поетапний запуск потужностей заплановано на період із кінця 2026 по 2028 рік.



Після повного розгортання 30 МВт виділених обчислень AMD сформують колосальний ресурс для обслуговування суворо регульованих корпоративних навантажень. Зокрема, високий інтерес до проєкту вже виявили медичні організації, яким необхідні прискорені обчислення для клінічного AI та масштабного інференсу.



Архітектура інтегрованої хмари Enterprise AI Cloud об'єднає два ключові компоненти: графічні прискорювачі лінійки AMD Instinct (включаючи новітні MI355X, MI350P та майбутні рішення наступних поколінь) та високопродуктивні процесори AMD EPYC.



Така синергія дозволить Rackspace автоматично й максимально точно розподіляти кожне окреме завдання на найбільш відповідний тип процесора, гарантуючи наскрізну відповідальність за продуктивність та бізнес-результати.



Головна ринкова перевага нової ініціативи - усунення хаосу під час адміністрування. Компаніям із фінансового, медичного чи державного сектору важливо мати єдине вікно відповідальності, а не координувати роботу десятка різних постачальників заліза та софту.



«Підприємствам у регульованих галузях потрібна AI-інфраструктура, яка контролюється та керується від самого фундаменту, де один оператор відповідає за кінцевий результат, - наголосив Гаєн Кандіа (Gajen Kandiah), генеральний директор Rackspace Technology. - Наша колаборація поєднує правильні обчислення з правильною операційною грою, пропонуючи те, чого ринок раніше не мав: керований AI-стек з єдиним відповідальним партнером від кремнію до фінального бізнес-результату».



«У міру еволюції корпоративного AI клієнтам потрібна інфраструктура, здатна забезпечити ідеальний баланс між прискореними та загальноцільовими обчисленнями для кожного окремого завдання, - зазначив Ден Макнамара (Dan McNamara), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Compute and Enterprise AI в AMD. - Об'єднуючи передові AI-рішення AMD та керовану хмарну модель Rackspace, ми допомагаємо компаніям розгортати високопродуктивну інфраструктуру з рівнем відкритості, масштабованості та підзвітності, що необхідні для запуску AI в масштабах підприємства».



Підписана угода прискорить запуск чотирьох ключових інтегрованих сервісів, які компанії анонсували раніше:



- Enterprise AI Cloud (Корпоративна AI-хмара);

- Enterprise Inference Engine (Корпоративний двигун інференсу);

- Inference as a Service (Інференс як послуга);

- Bare Metal AMD Instinct (Доступ до прискорювачів на рівні «голого заліза»).



Зазначено, спільна мета AMD та Rackspace - створити абсолютно нову категорію керованої AI-інфраструктури, яка стане повноцінною та надійною альтернативою стандартному хостингу. Компанії зазначають, що стрімкий перехід світового бізнесу від простих AI-експериментів до запуску складних автономних AI-агентів всередині внутрішніх систем створює колосальний попит саме на таку прозору й захищену архітектуру.



Для максимізації ефекту обидва техгіганти вже виділили спеціалізовані команди з маркетингу та продажів для спільного залучення великих корпоративних клієнтів із регульованих секторів економіки.

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