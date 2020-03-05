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Edimax выпускает потолочную точку доступа для SMB с поддержкой Wi-Fi 6

5 марта 2020 г., 13:25
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Edimax выпускает потолочную точку доступа для SMB с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Edimax Technology представила двухдиапазонную точку доступа бизнес-класса CAX1800, соответствующую отраслевому стандарту IEEE 802.11ax или Wi-Fi 6. Новая модель предназначена для сред, которым необходим современный уровень безопасности, высокая надежность, достаточная масштабируемость, а также высокая плотность беспроводных клиентов в мобильных и IoT средах, таких как офисы, школы, отели, больницы, розничные магазины или торговые центры.

Использование ключевых преимуществ стандарта Wi-Fi 6, таких как множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов для восходящей и нисходящей линий связи (OFDMA) позволит увеличить плотность клиентов (BYOD) с одновременным увеличением скорости соединения (режим квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QA), а технология MU-MIMO, фокусное формирование луча передачи и функция специально разработанная для экономии заряда аккумуляторов в мобильных устройствах технология (TWT) позволит удовлетворить постоянно растущие требования к увеличению площади покрытия, высокой скорости соединения, энергосбережения клиентских устройств, а также надежности и безопасности беспроводного Wi-Fi подключения для малого и среднего бизнеса.

CAX1800 соответствует стандарту IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 со скоростями до 1800 Мбит/с (574 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц и 1201 для 5 ГГц) для одновременной передачи данных с высокой пропускной способностью и одновременным обслуживанием нескольких клиентских устройств, как для восходящего так и для нисходящего трафика (2-way MU-MIMO).

Модель поддерживает технологии Beamforming, AirTime Fairness, Band Steering, стандарт роумига 802.11r/k, а защита и безопасность сетевого подключения обеспечивается стандартами шифрования WEP/WPA2/WPA3.

Управление точками доступа CAX1800 может осуществляться непосредственно с веб-интерфейса устройства, через аппаратный контроллер APC500, программный комплекс Skymanage NMS, либо через облако, что позволяет сетевым администраторам иметь полную гибкость в настройке сети, и управление всем функционалом доступа как удаленно, так и непосредственно из офиса.


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