AMD купує стартап MEXT для оптимізації пам'яті в обчислювальних AI-інфраструктурах

16 июня 2026 г., 14:35

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Сучасна інфраструктура дата-центрів розвивається стрімкими темпами, через що корпоративні клієнти все частіше постають перед спільною проблемою - дефіцитом та обмеженням пропускної здатності оперативної пам'яті.



Оскільки масштаб та складність AI-моделей, систем аналітики великих даних, віртуалізації та високопродуктивних обчислень (HPC) зростають експоненціально, обсяг пам'яті перетворився на головне вузьке місце як у хмарних, так і в корпоративних середовищах. Для вирішення цього критичного завдання AMD оголосила про придбання компанії MEXT - піонера в галузі оптимізації пам'яті на базі штучного інтелекту.



Команда MEXT розробила інноваційну технологію прогнозованого керування пам'яттю на основі алгоритмів AI. Ця технологія змушує відносно повільну та дешевшу флешпам'ять працювати практично зі швидкістю дорогої оперативної пам'яті.



Такий підхід дозволяє кардинально розширити корисну місткість пам'яті серверів без втрати продуктивності та енергоефективності. Для операторів дата-центрів це означає радикальне зниження інфраструктурних витрат; суттєве покращення коефіцієнта утилізації апаратних ресурсів; можливість масштабувати важкі AI-навантаження за значно менші гроші.



Угода є частиною стратегії AMD зі створення диференційованих повностекових обчислювальних рішень. Інтегруючи напрацювання MEXT у портфоліо своїх продуктів для центрів обробки даних (зокрема, в лінійки процесорів EPYC та прискорювачів Instinct), AMD планує допомогти клієнтам підвищити рентабельність інвестицій в ІТ-інфраструктуру.



Окрім інтелектуальної власності, AMD отримує команду висококласних інженерів із глибокою експертизою в архітектурі систем пам'яті та AI-інфраструктурі. Їхній досвід має підсилити позиції AMD у боротьбі за ринок обладнання для хмарних обчислень наступного покоління.



«Попит на пам'ять зростає в кожній категорії корпоративних обчислень. Об'єднавши лідерство AMD у сфері високопродуктивних платформ із технологіями оптимізації від MEXT, ми робимо наступний крок, щоб допомогти клієнтам розгортати робочі навантаження ефективніше, економніше та в значно більших масштабах», - зазначають у керівництві AMD.



Фінансові деталі та терміни повної інтеграції технологій MEXT в архітектуру рішень AMD наразі не розголошуються.

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