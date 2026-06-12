AMD, Dell та Кембридж запускають у Великій Британії інноваційну AI-лабораторію SAIL

12 июня 2026 г., 17:25

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Компанії AMD та Dell Technologies об'єднали зусилля з Кембридзьким університетом для створення Суверенної інноваційної AI-лабораторії (SAIL - Sovereign AI Innovation Lab). Ця ініціатива покликана забезпечити Велику Британію власною незалежною інфраструктурою штучного інтелекту, прискорити наукові відкриття, трансформувати державні послуги та стимулювати економічне зростання країни.



Проєкт став відповіддю на глобальний тренд, де провідні держави світу розглядають AI як стратегічний геополітичний ресурс, лідерство в якому залежить від доступу до надпотужних обчислень та відкритих сумісних технологій.



Запуск лабораторії SAIL є логічним продовженням розширення Ресурсу AI-досліджень (AIRR) Кембридзького університету, в межах якого нещодавно розгорнули суперкомп'ютер Zenith.



Zenith базується на процесорах AMD EPYC 5-го покоління та графічних прискорювачах AMD Instinct MI355X. Його платформа - інтегрована високопродуктивна інфраструктура від Dell.



Суперкомп'ютер Zenith надає британським науковцям, медичним організаціям та державним інституціям колосальні обчислювальні потужності, необхідні для моделювання складних фізичних процесів та запуску великих AI-моделей.



Базою для SAIL стала Служба дослідницьких обчислень Кембридзького університету. Лабораторія працюватиме як відкрите середовище, де державні установи та приватні індустріальні партнери зможуть спільно тестувати й розгортати AI-рішення.



Ключовим пріоритетом SAIL є розвиток відкритої та взаємосумісної AI-інфраструктури. Усі розробки базуватимуться на обчислювальних платформах AMD, відкритому програмному забезпеченні AMD ROCm та хмарних технологіях. Такий підхід захистить британські організації від прив'язки до одного комерційного постачальника та забезпечить гнучкість у довгостроковій перспективі.



Сфера застосування лабораторії охоплює моделі навчання та інференсу AI, створення наукових базових моделей, розробку захищених середовищ для роботи з держданими та цифровізацію держсектору.



Особливе місце в екосистемі SAIL посідає проєкт AI for Science («AI для науки»), де штучний інтелект конвергується з високопродуктивними обчисленнями (HPC) для вирішення фундаментальних викликів людства: від кліматичного моделювання до матеріалознавства.



Найбільш амбітною частиною цієї програми є дослідження в галузі термоядерної енергії. Паралельно із Zenith у Великій Британії зараз будується другий суперкомп'ютер - Sunrise. Проєкт фінансується Департаментом енергетичної безпеки та Net Zero (DESNZ), належить Управлінню з атомної енергії Великої Британії (UKAEA) і керується Кембриджем.



Обидві машини створені на однаковій архітектурі Dell-AMD, розробленій у Кембриджі. Суперкомп'ютер Sunrise базуватиметься в Калемі (Culham Campus) - першій офіційній Зоні зростання AI у Великій Британії, де науковці намагатимуться приборкати термоядерну енергію за допомогою AI-симуляцій плазми.



Зазначено, об'єднуючи передове залізо, відкритий софт та унікальну наукову експертизу, AMD, Dell та Кембридж закладають фундамент для нової ери британських суверенних технологій.

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