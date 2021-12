Google представила новые функции Android 12 Go

20 декабря 2021 г., 17:15

Редакция Go операционной системы Android, ориентированная на недорогие смартфоны начального уровня, выпускается с 2017 года и с тех пор приобрела свыше 200 млн пользователей.



На прошлой неделе Чармейн Да Сильва (Charmaine D'Silva), менеджер по продукции, групповой менеджер Google по продукту Android в официальном блоге компании рассказала о ряде возможностей нового релиза, Android 12 Go.



Первое, что почувствуют пользователи телефонов, в которых со следующего года появится Android 12 Go, это ускорение до 30% запуска приложений. Благодаря новому программному интерфейсу SplashScreen API, открываться приложения будут практически мгновенно для пользователя.



Если установленные программы длительное время не использовались, Android 12 Go автоматически отправляет их в в «спячку». Эта функция удлиняет время работы аккумулятора и особенно полезна для устройств с небольшим объёмом встроенной памяти. Оперативно высвобождать место на флэш-диске позволит и усовершенствованная утилита Files Go, с её помощью в течение 30 дней можно восстановить удалённые файлы.



С экрана недавно открывавшихся программ можно активировать перевод отображаемого ими контента на желаемый язык, включить режим преобразования текста в речь или сделать снимок экрана.



Используя Nearby Share можно делиться своими приложениями с устройствами, находящимися поблизости вместо того, чтобы заново загружать их из Google Play.



В Android 12 Go контроль за доступом к персональным данным стал более удобным. На новой панели приватности можно видеть какие приложения используют микрофон, камеру и т.п. и в любой момент отозвать соответствующее разрешение. Кроме того, на статусной строке появился новый индикатор – он предупреждает о работающем микрофоне или камере.



Появилась и опция разрешения доступа к приблизительному местоположению телефона, вместо его точных геокоординат. Такое ограничение защищает приватность и, во многих случаях, не влияет на качество работы сервисов, например, на точность метеопрогнозов.

