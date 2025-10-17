 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Концепт Robot Phone від Honor має висувний кронштейн для камери

17 октября 2025 г., 13:25
0 
 

Концепт Robot Phone від Honor має висувний кронштейн для камери

Компанія Honor анонсувала те, що вона називає «Робофон» (Robot Phone) — концептуальний пристрій з камерою, оснащеною AI та встановленою на гімбалі, яка розгортається із задньої частини телефона і може знімати фото та відео в будь-якому напрямку.

Цей телефон — поки що помічений лише у CGI-формі в відео, без жодного натяку на реальне обладнання — виглядає як типовий, хоча й товстий, смартфон. Замість логотипа Honor він має літеру альфа, що символізує корпоративну концепцію компанії «План Альфа» (Alpha Plan), а головною ознакою незвичності є масивний модуль камери, розділений на дві частини.

Звідти висувається кронштейн камери, показуючи, що основна камера може висуватися, щоб робити селфі, а також знімати з різних позицій та ракурсів, очевидно, рухаючись самостійно. Це робить його більш просунутим наступником таких пристроїв, як Asus Zenfone 6 2019 року, який перекидав свої основні камери, щоб робити селфі.

Зовні це схоже на міні-гімбал камеру на DJI Osmo Pocket, хоча відео Honor прагне створити враження, що він наділений достатнім інтелектом, щоб кадрувати фотографії, заспокоювати немовлят і дивуватися зіркам.

Зазначено, з "Робофоном" Honor бачить майбутній телефон не просто інструментом. Він стає емоційним компаньйоном, який відчуває, адаптується та автономно розвивається, як робот, збагачуючи життя своїх користувачів любов’ю, радістю та мудрістю.

Цікаво, що анонс «Робофона» був оголошенням категорії «Ще одна річ...» (One more thing...) наприкінці більш типового заходу з презентації двох флагманських телефонів Honor Magic 8, які надійдуть у продаж у Китаї цього місяця і вийдуть на міжнародний ринок до кінця року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  