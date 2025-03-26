Google представила АІ-модель Gemini 2.5 Pro

26 марта 2025 г., 9:35

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Google повідомила, що оновлює свою флагманську лінійку моделей штучного інтелекту Gemini, представивши експериментальну версію Gemini 2.5 Pro.

Компанія додала, що ця версія є «найінтелектуальнішою» і буде включати в себе вбудовані можливості «мислення». Всі майбутні моделі Gemini 2.5 будуть мислячими моделями, здатними розбивати завдання на кілька кроків і обмірковувати їх, перш ніж відповісти. У компанії заявили, що це призведе до підвищення продуктивності та точності.

«У сфері AI здатність системи до “міркування” означає більше, ніж просто класифікацію і прогнозування, - пояснив в анонсі Корай Кавукчуоглу, головний технічний директор Google DeepMind, дослідницького підрозділу компанії, - Це означає здатність системи мислити. Йдеться про здатність аналізувати інформацію, робити логічні висновки, враховувати контекст і нюанси та приймати обґрунтовані рішення».

Ця здатність мислення була вперше представлена Google у експериментальній моделі штучного інтелекту Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental AI, у грудні.

Компанія заявила, що завдяки новій можливості міркування, Gemini 2.5 Pro Experimental досягла нового рівня продуктивності порівняно з базовою моделлю завдяки пост-тренуванню. Це найдосконаліша модель для складних завдань, яка зі значним відривом очолила рейтинг LMArena. Вона також лідирує з 18,8% в Humanity's Last Exam, наборі даних, розробленому сотнями експертів про людські знання та міркування, порівняно з 14% для o3-mini від OpenAI та 8,6% DeepSeek R1.

Експериментальна модель Gemini 2.5 Pro поставляється з контекстним вікном на 1 мільйон токенів, що дозволяє їй обробляти надзвичайно великі документи, аудіо та відео.

Завдяки великому контекстному вікну та високій продуктивності Gemini 2.5 Pro забезпечує потужну основу для агентів штучного інтелекту. Це може дозволити їм обробляти величезні масиви даних і ефективніше вирішувати складні проблеми. Оскільки AI-агенти працюють автономно, розширені можливості міркувань моделі значно покращать їхню здатність розуміти дані та використовувати інструменти для виконання завдань.

Розробники та корпоративні користувачі можуть почати експериментувати з Gemini 2.5 Pro в Google AI Studio вже зараз.

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