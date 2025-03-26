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Законопроєкт №9549 дозволить мобільним операторам швидше розширювати покриття 4G

26 марта 2025 г., 10:25
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Законопроєкт №9549 дозволить мобільним операторам пришвидшити розширення покриття 4G

Верховна Рада підтримала в повторному читанні доопрацьований законопроєкт №9549, який спростить процес отримання операторами земельних ділянок в оренду для будівництва базових станцій мобільного зв’язку. Це пришвидшить розширення покриття 4G уздовж національних і міжнародних шляхів, а також у сільській місцевості.

Одне з ключових завдань Мінцифри до 2030 року – забезпечити 98% громадян якісним мобільним зв’язком. Щоб цього досягти, потрібно пришвидшити процес отримання операторам ділянок у користування для будівництва мереж мобільного звʼязку. Цей процес зараз гальмується через складні бюрократичні процедури, але все зміниться завдяки цьому законопроєкту.

Законопроєкт дасть змогу мобільним операторам: скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому із 6 до 3 місяців; використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку (земельний сервітут); установлювати тимчасові технічні засоби й споруди електронних комунікацій. Це прибере ризик їх демонтажу, адже на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

Ці зміни допоможуть: забезпечити мешканців віддалених сільських районів доступом до мобільного інтернету; розширити покриття 4G уздовж важливих автошляхів; швидше відновлювати зв’язок на деокупованих територіях.

Щоб запобігти корупційним ризикам, законопроєкт передбачає, що спрощеннями зможуть скористатися лише оператори, внесені до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Формування й контроль цього реєстру здійснює НКЕК – регулятор у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

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