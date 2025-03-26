В Міноборони розповіли як наземний роботот SIRKO-S1 допомагає українським військовим

26 марта 2025 г., 8:25

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Міноборони зазначає, що сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в Силах оборони України активно впроваджуються та масштабуються безпілотні наземні комплекси, розроблені українськими компаніями.

UGV SIRKO-S1 – одна з перших наземних роботизованих транспортних платформ, що була кодифікована та почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій: від розвідки та логістики до мінної безпеки. При цьому бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців.

Завдяки надійній системі зв’язку SIRKO-S1 може виконувати операції на відстані до 3 км в зоні прямої видимості, з можливістю розширення цього радіусу до 10 км за допомогою ретранслятора.

Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу: від базових логістичних завдань з перевезення припасів та ведення розвідки, до мінування або розмінування. Вона готова до роботи вже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність та прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам 4х4. Це полегшує навігацію по пересіченій місцевості та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах.

Роботизована платформа SIRKO-S1 кодифікована та закуповується для Сил оборони України. З її допомогою українські військові перевозять вантажі, проводять мінування та розмінування, виконують розвідку в екстремальних умовах. Примітно, що під час навчання, всі ці функції оператори можуть освоїти буквально за три-п'ять днів інтенсивних занять з інструктором.

Завдяки компактним розмірам SIRKO-S1 не є пріоритетною ціллю для знищення ворогом та є доволі непомітною навіть через прилади спеціального бачення, що робить її оптимальною для роботи на передньому краї.

Платформа закуповується державою понад два роки та використовується на всій лінії фронту. При цьому розробник проводить постійну модернізацію безпілотних наземних комплексів для покращення їх характеристик та розширення функціоналу.

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