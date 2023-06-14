Топ-10 напівпровідникових компаній повідомили про майже 20% падіння виторгу в І кв

14 июня 2023 г., 15:25

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TrendForce повідомляє, що в першому кварталі 2023 року 10 найбільших напівпровідникових компаній світу продемонстрували значне зниження доходів на 18,6% у порівнянні з попереднім кварталом. Це зниження, що становить приблизно 27,3 млрд дол., можна пояснити стійким слабким попитом на кінцевому ринку та сукупним впливом сезону слабких продажів. У рейтингу також відбулися помітні зміни: GlobalFoundries випередила UMC і посіла третю позицію, а Tower Semiconductor випередила PSMC і VIS, посівши сьоме місце.

Зниження рівня використання виробничих потужностей та обсягів відвантажень сприяють подальшому падінню доходів.

На зниження доходів у першому кварталі в першу чергу вплинуло зниження рівня завантаження потужностей та обсягів відвантажень у Топ-10. Наприклад, дохід TSMC склав 16,74 млрд дол., що на 16,2% менше, ніж у попередньому кварталі. Ослаблення попиту на пристрої з найбільшим попитом, такі як ноутбуки та смартфони, призвело до значного зниження коефіцієнтів використання та доходів у технологічних процесах 7/6 нм та 5/4 нм, які впали більш ніж на 20% та 17% відповідно. Хоча в другому кварталі можливе тимчасове полегшення за рахунок термінових замовлень, стабільно низький рівень завантаження потужностей вказує на те, що дохід, швидше за все, продовжить знижуватися, хоча і повільніше, ніж у першому кварталі.

У Samsung спостерігалося зниження рівня завантаження виробничих потужностей як для 8-дюймових, так і для 12-дюймових пластин, що призвело до приголомшливого падіння виторгу на 36,1% - найвищого показника серед гравців галузі в першому кварталі - до 3,45 млрд дол. Хоча у другому кварталі надходять поодинокі замовлення на певні компоненти, важливо зазначити, що більшість цих замовлень пов'язані з короткостроковим поповненням запасів, а не є чітким сигналом про покращення попиту на кінцевому ринку. Проте, очікується, що впровадження нових 3 нм продуктів сприятиме зростанню доходів у цьому кварталі, що, ймовірно, зменшить темпи падіння. Дохід GlobalFoundries у І кв. склав 1,84 млрд дол., що на 12,4% менше, ніж у попередньому кварталі. З моменту розвороту ринку в другій половині минулого року GF підтримувала стабільну роботу завдяки високому попиту з боку різних секторів, таких як автопром, оборонна промисловість, індустріальне обладнання та завдяки державним програмам в США. Такі стабільні показники дозволили GlobalFoundries випередити UMC і зайняти третє місце за обсягом доходів у першому кварталі. Очікується, що у другому кварталі компанія отримає вигоду від стабільних замовлень у промисловому секторі Інтернету речей, аерокосмічній та оборонній галузях, а також автомобільному секторі, що сприятиме завантаженню виробничих потужностей і призведе до рівня доходів, подібного до того, що був досягнутий у першому кварталі.

UMC повідомила про зниження доходу в першому кварталі на 17,6%, що склало приблизно 1,78 млрд дол. Це падіння було особливо помітним для процесів 28/22 нм і 40 нм - обидва скоротилися щонайменше на 20%. Прогнозується, що коефіцієнт використання потужностей компанії для 8-дюймових пластин впаде нижче 60% у ІІ кв. через скорочення замовлень клієнтів на PMIC та MCU. Однак рівень завантаження 12-дюймових виробничих потужностей зросте завдяки терміновим замовленням на продукцію 28/22 нм, таку як Tcon і TV SoC, що дозволить досягти 80%. Очікується, що дохід UMC залишиться стабільним або дещо зросте в наступному кварталі, враховуючи стабільний ASP.

Заробіток SMIC у першому кварталі склав 1,46 млрд дол., що на 9,8% менше, ніж у попередньому кварталі. Дохід від 8-дюймових пластин впав майже на 30%, в той час як від 12-дюймових пластин дещо зріс на 1-2% завдяки різноманітному асортименту продукції та підтримці внутрішнього попиту в Китаї. Очікується, що SMIC отримає вигоду від відновлення замовлень на окремі продукти, такі як мікросхеми драйверів та Nor Flash, і продовжить отримувати вигоду від попиту на ринку Китаю. Очікується, що обсяг відвантажень та рівень використання виробничих потужностей покращаться, що призведе до зростання доходів.

Слабкий попит на споживчі товари сильно вдарив по доходах PSMC та VIS

Підприємства другого і третього рівнів, внаслідок технологічних обмеженнь та значним перекриттям продукції, стикаються з жорсткою конкуренцією і не мають достатньої сили на переговорах. Як наслідок, їхні операційні показники є більш волатильними в умовах падіння ринку. У першому кварталі найпомітнішою зміною з 6-го по 10-те місце стало підняття Tower Semiconductor на сьоме місце. Компанія, підтримана попитом на європейському ринку, зазнала лише відносно скромного - порівняно з багатьма іншими ливарними підприємствами другого і третього рівня - квартального падіння на 11,7% (до приблизно 360 млн дол.).

PSMC отримала вигоду від поповнення запасів LDDI, пов'язаних з виробництвом телевізорів, і відчула 26%-ве зростання доходів у своїх процесах високого рівня. Однак, інші продукти платформи, такі як PMIC та Power discrete, продовжують зазнавати коригування запасів, а готовність клієнтів розміщувати замовлення залишається обережною. Дохід компанії в першому кварталі сягнув приблизно 332 млн дол., що означає квартальне падіння на 18,7%.

Схоже й з VIS, яка спостерігала відновлення замовлень на пластини як від великих, так і від малих клієнтів, оскільки рівень запасів наблизився до здорового рівня. Однак замовлення на пластини з боку PMIC залишалися слабкими. Дохід VIS у першому кварталі склав приблизно 269 млн дол, що свідчить про падіння на 11,8% у квартальному обчисленні.

Інші компанії, в тому числі HuaHong Group, повідомили про дохід за 1-й квартал у розмірі близько 845 млн дол. - на 4,2% менше, ніж у попередньому кварталі. Виторг DB Hitek склала 234 мільйони доларів, що на 20% менше, ніж у попередньому кварталі.

TrendForce очікує продовження зниження доходів 10 найбільших підприємств у другому кварталі, хоча й повільнішими темпами, ніж у першому. Хоча очікується, що ланцюги поставок поступово нарощуватимуть запаси у відповідь на пік сезонного попиту в другій половині року, накопичення запасів і повільне споживання наразі знизили інтерес клієнтів до накопичення запасів. Отже, загальний виробничий цикл напівпровідникових підприємств у ІІ кв., як очікується, буде більш спокійним, з обмеженим зростанням завантаження потужностей. Очікується, що лише поодинокі термінові замовлення на такі продукти, як TV SoC, WiFi 6/6E та TDDI, сприятимуть помітному зростанню завантаження потужностей.

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