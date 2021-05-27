Годовая выручка Lenovo превысила отметку в 60 млрд долл.

27 мая 2021 г., 11:48

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Lenovo Group представила результаты четвертого квартала своего финансового года, который завершился 31 марта.



Квартальная выручка выросла на 48% до 15,6 млрд долл., а прибыль на 512% - до 260 млн долл.



Подразделение PC and Smart Devices (PCSD) продемонстрировало рост дохода на 46% до 12,4 млрд долл. Активно росли продажи планшетов — на 157% в годовом сравнении.



Рекордными, с момента приобретения активов Motorola, были и показатели у мобильного направления Mobile Business Group (MBG) — рост на 86% до 1,54 млрд долл. с прибылью в 21 млн долл.



Выручка Data Center Group (DCG) за год выросла на 32% до 1,6 млрд долл, это был пятый к ряду квартал активного роста данного направления. Причем продажи традиционных СХД показали динамику роста в 73%.



Председатель и главный исполнительный директор Lenovo Юаньцин Ян (Yuanqing Yang) отметил, что IV кв. прошедшего финансового года был «лучшим четвертым кварталом за всю историю».



Удачный четвертый квартал позволил заметно улучшить итоги всего финансового года — впервые выручка Lenovo Group превысила отметку в 60 млрд долл. - продемонстрировано 20% роста с прошлогодних 50,7 млрд долл.



За период, заканчивающийся 2021 года, прибыль технологического гиганта выросла на 77% с 665 млн долл. в 2020 финансовом году до 1,18 млрд долл.



Компания заявила, что ее рост в течение года был вызван ее продолжающимся движением по диверсификации бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией 3S, которая направлена ​​на предоставление продуктов и услуг на основе интеллектуального Интернета вещей, интеллектуальной инфраструктуры и интеллектуальных вертикальных решений.

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