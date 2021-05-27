Western Digital выпустила три SSD серии WD_BLACK

27 мая 2021 г., 12:35

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Компания Western Digital представила три новых твердотельных накопителя в своей линейке WD_BLACK.



Как отмечается устройства нацелены на геймерский сегмент и обеспечивают высокопроизводительные и скоростные решения для хранения данных.



Компания еще раз напомнила, что все накопители Western Digital принадлежат к одному из модельных рядов, обозначаемых определенным цветом. Каждый ряд имеет свое предназначение. К примеру, Blue — это недорогие решения для рутинных задач, Red — жесткие диски для сетевых хранилищ. Линейка WD_BLACK – разработана специально для геймеров и обеспечивает высокую производительность.



Внутренний накопитель WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD использует технологию PCIe Gen4 и обеспечивает скорость чтения до 3600 МБ/с. Благодаря уменьшенному на 30% потреблению энергии (в сравнении с предшественником) пользователи могут рассчитывать на более длительное время работы системы между зарядками. Входящая в комплект поставки система WD_BLACK Dashboard следит за состоянием накопителя, оптимизируя пиковую производительность.



WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD выпускается емкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ по цене от 49,99 долл. (на рынке США).



Также представлен WD_BLACK D30 Game Drive SSD - любители современных игровых консолей, которые стремятся сократить время загрузки, оценят этот компактный и высокопроизводительный накопитель со скоростью чтения до 900 МБ/с. Накопитель разработан специально для консолей нового поколения и имеет съемную подставку для размещения рядом с игровой системой.



WD_BLACK D30 Game Drive SSD поставляется в вариантах 500ГБ, 1 ТБ, 2ТБ по цене от 89,99 долл.



WD_BLACK D30 Game Drive - это официально лицензированная версия накопителя, созданная для дополнения игровых возможностей консоли Xbox. Устройство отличается повышенной скоростью и емкостью, а также выполнена в компактном корпусе в стиле Xbox. Как подчеркивается, пользователи смогут подключить накопитель и быстро начать собирать собственную библиотеку игр, освободить место на консоли для новых игр, а также играть в любимые игры Xbox One прямо с накопителя. В комплект поставки входит месячный абонемент Xbox Game Pass Ultimate с доступом к 100+ играм на консолях и ПК.



WD_BLACK D30 Game Drive для Xbox выпускается емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и стоит в США от 99,99 долл.

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