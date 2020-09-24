Глобальные расходы на краевые вычисления в 2024 г. превысят 250 млрд долл.

24 сентября 2020 г., 13:27

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Находят свое подтверждение прогнозы аналитиков относительно стремительного развития и распространения периферийных вычислений (edge computing), продукты и услуги на базе которых должны существенно усилить очередную волну цифровой трансформации бизнеса. Согласно оценкам IDC, уже в 2024 г. объем мирового рынка краевых вычислений превысит 250,6 млрд долл. Среднегодовой рост в период с 2019 по 2024 г. ожидается в пределах сравнительно высоких 12,5%.

Число крупных компаний, уже осваивающих граничные вычисления, а также запланировавших инвестиции в этом направлении стабильно растет. В аналогичном ключе развиваются «гиперскейлеры» во главе с Amazon Web Services (AWS), Equinix, Google, IBM, Microsoft, Oracle и Switch. Высокую активность демонстрируют AMD, Dell Technologies, Ericsson, HPE, Intel и другие провайдеры физической инфраструктуры. AT&T, Lumen, Verizon и прочие крупные сервис-компании, уже обеспечивают поддержание критической сетевой инфраструктуры в части подключения новых и поддержания тысяч уже развернутых ЦОД, связанных с концепцией «edge».

В ближайшие несколько лет основные расходы на периферийные вычисления будут приходить из США и Западной Европы. В частности, в 2020 г. доля расходов Америки, EMEA и стран APAC составит 45,0%, 27,9% и 27,2% от общих. Наиболее крупными отраслями, инвестирующими в граничные вычисления, окажутся дискретное производство и профессиональные услуги. К концу прогнозного периода розница опередит технологическое производство и окажется третьей крупнейшей отраслью-инвестором. В то же время, наиболее динамично будут расти расходы в сегменте профессиональных услуг — CAGR 15,4%.

В технологическом рассмотрении, по итогам 2024 г. 46,2% общих расходов на «edge computing» принесут предоставляемые услуги. Вклад аппаратного обеспечения и специализированных программных разработок составит 32,2% и 21,6% соответственно.

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