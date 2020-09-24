Western Digital представила жесткий диск на 18 ТБ для видеонаблюдения

24 сентября 2020 г., 14:05

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Компания Western Digital анонсировала расширенное семейство решений для хранения данных WD Purple, включая самый емкий жесткий диск для систем видеонаблюдения на 18 ТБ. Накопители данной серии оптимизированы для уменьшения потери кадров и пикселизации, а также улучшения воспроизведения видео и круглосуточного стриминга – от записи до резервного копирования и долговременного хранения.

Современным системам видеонаблюдения и аналитики для работы требуется изображение высокого разрешения, что в свою очередь повышает требования к хранилищам. Диск WD Purple 18 ТБ предназначен для видеорегистраторов и устройств видеоаналитики, а также аппаратов с графическим процессором для работы в режиме реального времени и пост-обработки. Имея на 28% больше емкости, чем у предыдущего поколения, новый диск емкостью 18 ТБ увеличивает свободное место для хранения видео, референсов и метаданных, чтобы извлечь из алгоритмов ИИ максимум пользы.

Накопители WD Purple емкостью от 8 ТБ до 18 ТБ оснащены технологией AllFrame AI, которая позволяет записывать до 64 камер высокой четкости, а также дополнительно 32 потока для аналитики глубокого обучения. Технология Western Digital AllFrame для жестких дисков WD Purple обеспечивает множество методов кэширования и управления стримингом. Они помогают предотвратить потерю данных и работать в режиме live без задержек.

В свою очередь программное решение Western Digital Device Analytics обеспечивает пользователям мониторинг и анализ накопителя. Это позволяет обнаруживать потенциальные проблемы на накопителе и дает инструкции по их устранению задолго до возникновения реальных сбоев.

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