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Skeleton и KIT создают графеновую батарею, заряжающуюся за 15 секунд

24 сентября 2020 г., 12:46
Skeleton и KIT создают графеновую батарею, заряжающуюся за 15 секунд

Ведущий производитель суперконденсаторов на основе графена, Skeleton Technologies, заключил соглашение с Технологическим институтом Карлсруэ (KIT) о завершении разработки SuperBattery — инновационной графеновой батареи со временем полной зарядки 15 секунд.

В сочетании с высокой эксплуатационной стабильностью (батарея способна выдерживать тысячи циклов перезарядки) это делает SuperBattery идеальным решением для использования в электромобилях.

Перенести в графеновую батарею высокую мощность и длительный срок службы — преимущества, свойственные суперконденсаторам, Skeleton удалось благодаря запатентованному ею углеродному материалу Curved Graphene. Компания разработала его при поддержке eвропейского института EIT InnoEnergy, вложившего 560 млн евро в ускорение инноваций в сфере экологичной энергетики.

SuperBattery уже привлекла значительное внимание в автомобильном и транспортном секторах. Недавно Skeleton Technologies подписала письмо о намерениях на 1 млрд евро с ведущим производителем автомобилей для вывода этой технологии на рынок.


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