Глобальні витрати на хмарні послуги зросли на 33% і досягли 62,3 млрд дол.

8 августа 2022 г., 10:55

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Послуги хмарної інфраструктури продовжували користуватися високим попитом у другому кварталі 2022 року.

Як повідомляє Canalys, світові витрати зросли на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 62,3 млрд дол. завдяки низці факторів. Зокрема попиту на аналітику даних і машинне навчання, консолідацію центрів обробки даних, міграцію програм.



Зростаюче використання галузевих хмарних додатків також сприяло ширшому горизонтальному використанню в ІТ-трансформації. Останні дані Canalys показують, що витрати були більше понад 6 млрд дол., ніж у попередньому кварталі, і на 15 млрд дол. більше, ніж у ІІ кв 2021 року. Трійка провідних постачальників у минулому кварталі, а саме Amazon Web Services, Microsoft Azure і Google Cloud разом становили 63% сегменту та продемонстрували разом зріст на 42%.



У глобальній економіці, яка все більше потерпає від інфляції, зростання процентних ставок і рецесії, попит на хмарні послуги залишається високим. На AWS припав 31% загальних витрат на послуги хмарної інфраструктури за квартал, що робить її провідним постачальником. Amazon тут продемонструвала зріс на 33% у річному вимірі. Azure посідає друге місто з часткою 24% після річного зростання на 40%. Google Cloud зросла на 45% за останній квартал і зайняла 8% ринку.



Гіпермасштабна битва між лідером AWS і конкурентом Microsoft Azure продовжує загострюватися, і остання скорочує відставання від свого суперника. Підтримуючи це зростання, Microsoft вказала на рекордну кількість великих багаторічних угод як у сегментах понад 100 млн дол., так і понад 1 млрд дол. Різноманітна екосистема виходу на ринок у поєднанні з широким портфоліо та широким спектром програмного партнерства дозволяє Microsoft залишатися на хвилі і тиснути на AWS.



«Хмара залишається сегментом технологій, який жваво розвивається, - наголошує віце-президент Canalys Алекс Сміт (Alex Smith). - Хоча можливості для великих і малих провайдерів все ще невичерпні, цікава боротьба залишається на вершині між AWS і Microsoft. Гонка за інвестиціями в інфраструктуру, щоб не відставати від попиту, буде інтенсивною та випробовуватиме нерви фінансових директорів компаній, оскільки інфляція та зростання процентних ставок створюють перешкоди для витрат».



І AWS, і Microsoft продовжують інтенсивно розгортати інфраструктуру. AWS планує запустити 24 зони доступності у восьми регіонах, тоді як Microsoft розгорне 10 нових регіонів протягом наступного року. В обох випадках постачальники збільшують інвестиції за межами США, оскільки вони прагнуть задовольнити глобальний попит і гарантувати, що можуть надавати рішення з низькою затримкою та високим рівнем суверенності даних.



«Майкрософт оголосила, що продовжить термін корисного використання свого серверного та мережевого обладнання, що підлягає амортизації, з чотирьох до шести років, посилаючись на підвищення ефективності використання технології», - підкреслив Сміт. - «Це покращить операційний прибуток і свідчить про те, що Microsoft буде більше використовувати свої активи, що сприяє інвестиційним циклам, оскільки масштаб її інфраструктури продовжує стрімко зростати. Питання полягатиме в тому, чи відчують клієнти будь-який негативний вплив на досвід користувачів у майбутньому, оскільки деякі служби неминуче працюватимуть на застарілому обладнанні».



Окрім інвестицій у потужності, можливості програмного забезпечення та партнерства будуть життєво важливими для задоволення вимог клієнтів у хмарі, особливо з огляду на обчислювальні потреби вузькоспеціалізованих послуг у різних вертикалях.



«Більшість компаній вийшли за рамки початкового етапу переміщення частини своїх робочих навантажень у хмару та розглядають міграцію ключових послуг», - заявив аналітик Canalys Research І Чжан (Yi Zhang). - «Провідні постачальники хмарних технологій прискорюють співпрацю з різними компаніями-виробниками програмного забезпечення, щоб продемонструвати диференційовану пропозицію цінності. Нещодавно Microsoft вказала на розширені служби для перенесення більшої кількості робочих навантажень Oracle в Azure, які, своєю чергою, підключені до баз даних, що працюють в Oracle Cloud».



Canalys визначає послуги хмарної інфраструктури як такі, що надають інфраструктуру як послугу (infrastructure-as-a-service) та платформу як послугу (platform-as-a-service) на виділеній розміщеній приватній інфраструктурі або на спільній публічній інфраструктурі. Це виключає прямі витрати на програмне забезпечення як послугу, але включає дохід, отриманий від послуг інфраструктури, що використовуються для їх розміщення та експлуатації.

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