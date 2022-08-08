Витік даних 5,4 млн акаунтів Twitter офіційно підтверджено

8 августа 2022 г., 9:35

Компанія Twitter офіційно підтвердила витік даних акаунтів понад 5,4 млн користувачів соцмережі.



Соцмережа почала розсилати потерпілим користувачам повідомлення, що їхні дані, включаючи Twitter ID, ім'я, прізвище або назву організації, номер телефону та адресу електронної пошти, стали загальнодоступними. Наголошується, що внаслідок цього злому паролі облікових записів не були розкриті.



Як повідомляється, через оновлення коду платформи в червні минулого року в роботі API соцмережі з'явилася помилка, яка без авторизації дозволила зібрати Twitter ID і дані акаунтів користувачів.



Інформацію щодо цієї вразливості Twitter отримала ще у січні. Розробники одразу виправили ситуацію. Однак ​​зловмисники активно використовували отримані дані. А наприкінці липня хакер під ніком devil виставив на продаж дані облікових записів 5.485.636 користувачів Twitter за ціною 30 тис. дол.

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