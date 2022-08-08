Пекін веде розслідування стосовно трьох керівників Державного напівпровідникового фонду Китаю

8 августа 2022 г., 11:45

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Як повідомляє South China Morning Post, згідно з офіційними заявами та повідомленнями локальних ЗМІ, Китайський державний інвестиційний фонд розвитку виробництва чипів, який є центральною ланкою в зусиллях Пекіна досягти «напівпровідникової незалежності», потрапив у антикорупційні розслідування.



Хоча влада оприлюднила небагато подробиць, масштаби розслідування, в якому беруть участь принаймні три топ-менеджери фонду, показують, що це може бути ще один великий скандал, як і справа з мікросхемами Hanxin у 2006 році, коли було випущено першу в країні мікросхему, вироблену в Китаї, що виявилось фейком.



Центральна комісія з перевірки дисципліни Китаю, головний наглядовий орган країни з питань дисципліни, підтвердила на минулих вихідних, що Дін Веньву (Ding Wenwu), колишній президент Китайського державного інвестиційного фонду розвитку виробництва чипів, перебуває під розслідуванням за підозрою в «серйозних порушеннях дисципліни та законів», термін, який зазвичай стосується корупції. Це оголошення було зроблено через два тижні після того, як Лу Цзюнь (Lu Jun), колишній виконавчий директор фонду, став об’єктом подібного розслідування.



Крім того, китайський журнал Caixin повідомив у неділю, що Ян Чженфань (Yang Zhengfan), інший керівник фонду, також перебуває під розслідуванням.



Хоча немає жодних доказів чи офіційних заяв, які б підтверджували будь-який зв’язок між трьома справами, той факт, що всі вони працювали на “Великий фонд”, як його називають у Китаї, спонукав до ретельної перевірки його операцій на тлі загальнонаціонального прагнення досягти самозабезпечення в виробництво напівпровідників.



Фонд був створений у 2014 році Міністерством фінансів та China Development Bank Capital в рамках плану «стрибка» в галузі напівпровідникової промисловості.



За підтримки деяких найбільших державних компаній країни, таких як China Tobacco і China Mobile, перший раунд керував понад 138 мільярдами юанів (20 млрд дол.) і розглядався як основний фінансовий засіб країни для підтримки капіталомісткої напівпровідникової індустрії.



У 2019 році на місцеві компанії припадало лише 15,7% ринку інтегральних схем Китаю вартістю 125 млрд дол.



Перший фонд головним чином зосереджувався на розвитку можливостей виробництва напівпровідників у Китаї, підтримуючи великих виробників чіпів, у тому числі шанхайську компанію Semiconductor Manufacturing International та Yangtze Memory Technologies. Цей поштовх справді призвів до стрибка у виробництві чіпів, а виробництво напівпровідників у країні було майже невеликим. подвоївшись до 185,1 мільярда одиниць через п’ять років після створення фонду.



Спонукані поштовхом Пекіна, уряди провінцій по всьому Китаю почали створювати власні підприємства, пов’язані з чіпами. Згідно з оцінкою Китайської асоціації промисловості напівпровідників, до 2019 року сукупні державні інвестиційні фонди Китаю сягнули майже 500 мільярдів юанів.



На тлі зростання геополітичної напруженості у стосунках зі США того року “Великий фонд” залучив другий раунд у розмірі 29 млрд дол. та почав схилятися до додатків у ланцюжку поставок, включаючи розробку чіпів, передових матеріалів та виробничого обладнання, намагаючись реалізувати самостійність.



Однак, незважаючи на велику кількість коштів, гроші не завжди використовувалися ефективно. Підтриманий “Великим фондом” Tsinghua Unigroup, колись успішний виробник мікросхем, був обтяжений боргами на суму понад 200 мільярдів юанів після занадто великого розширення та був змушений розпочати процес реструктуризації минулого року.



Однак з ростом можливостей виробляти більше чипів на місцевих фабриках все не так неоднозначно. За даними американської дослідницької компанії IC Insights, у 2019 році на місцеві компанії припадало лише 15,7% ринку, що лише трохи більше порівняно з 15,1% п’ятьма роками раніше, коли було створено “Великий фонд”.



Розслідування корупції щодо керівників “Великого фонда” почалися після окремого розслідування щодо колишнього голови Tsinghua Unigroup Чжао Вейго (Zhao Weiguo), який очолював агресивні злиття та поглинання компаній з високою заборгованістю, доки група не оголосила дефолт по своїх боргах у 2020 році.



Tsinghua Unigroup з того часу пройшла процедуру реструктуризації банкрутства і зараз перебуває під управлінням нового власника.

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