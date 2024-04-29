За два роки «Київстар» інвестував у розвиток гігабітної мережі понад 44 млн грн.

29 апреля 2024 г., 15:35

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За час повномасштабного вторгнення компанія «Київстар» інвестувала у розвиток гігабітної мережі послуги «Домашній Інтернет» понад 44 млн грн. На початку 2024 року кількість абонентів, що користуються послугою фіксованого зв’язку від «Київстар» досягла 1,15 млн, а понад 70% із них мають можливість користуватися тарифними планами із гігабітною швидкістю.

Завдяки модернізації гігабітного обладнання, абоненти послуги «Домашній Інтернет» можуть збільшити швидкість до 1 ГБіт/с. Зокрема, це стало можливим як у великих містах: Київ, Дніпро, Львів, Рівне, Хмельницький, Луцьк, Тернопіль, так і містах районного значення: Біла Церква, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Дрогобич, Мукачево, Нововолинськ, Бориспіль тощо.

Крім того, «Київстар» продовжує безоплатно підключати до інтернету укриття по всій країні. За час повномасштабного вторгнення було приєднано 1490 укриттів, а розмір інвестицій в цю ініціативу перевищив 700 тис. грн. Також компанія безоплатно під'єднала до інтернету 1550 модульних будинків для переселенців.

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