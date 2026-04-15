Новий монітор Philips Evnia 27M2N5201P базується на панелі 27" Fast IPS

15 апреля 2026 г., 16:35

Серія Philips Evnia 5000 поповнилася новим ігровим монітором із роздільною здатністю Full HD, що поєднує високу частоту оновлення, чіткість зображення під час руху та ефект занурення завдяки підсвічуванню.



Компанія Philips Evnia розширює свій асортимент моделлю 27M2N5201P, орієнтованою на геймерів, які беруть участь у змаганнях і прагнуть високої частоти оновлення кадрів, зберігаючи роздільну здатність Full HD. Монітор оснащений 27-дюймовою панеллю Fast IPS із частотою оновлення до 260 Гц. Завдяки часу відгуку до 1 мс (GtG) та технології Smart MBR з показником 0,3 мс, монітор забезпечує максимальну чіткість зображення під час динамічних сцен. Набір функцій доповнюють підтримка HDR10, технологія Adaptive-Sync, функція Low Input Lag та програмне забезпечення Philips Evnia Precision Center.



Модель Philips Evnia 27M2N5201P розроблена з урахуванням динамічного ігрового процесу і підтримує базову частоту оновлення 240 Гц з можливістю розгону до 260 Гц, забезпечуючи плавність руху під час швидких сцен. Крім того, вбудованим є режим Low Input Lag, який допомагає зменшити затримку між введенням команди та відображенням на екрані.



Для забезпечення чіткості зображення під час руху використовується технологія Smart MBR із показником 0,3 мс, що зменшує розмиття під час швидких рухів, доповнюючи час відгуку GtG у 1 мс для більш чітких переходів у змагальних іграх. Модель Philips Evnia 27M2N5201P, оснащена панеллю Fast IPS, забезпечує стабільність зображення під широким кутом огляду, а роздільна здатність Full HD дозволяє зберігати помірні вимоги до апаратного забезпечення. Підтримка вхідного сигналу HDR10 дає змогу сумісним джерелам передавати метадані HDR для підтримуваного контенту.



AI-Enhanced Ambiglow — це технологія атмосферного підсвічування, яка використовує RGB-світлодіоди на задній панелі монітора, що можуть налаштовуватися на синхронізацію з аудіо- та відеоконтентом під час ігор або перегляду розважальних програм. У Philips Evnia 27M2N5201P технологія AI-Enhanced Ambiglow аналізує вміст екрана та регулює колір і яскравість у режимі реального часу, розширюючи візуальне сприйняття сцени за межі екрана у навколишній простір.



Ергономічна підставка підтримує регулювання висоти, а також нахил, поворот і обертання, що дозволяє налаштувати положення екрана відповідно до різних конфігурацій робочого столу та стилів гри. Щодо підключень, монітор Philips Evnia 27M2N5201P оснащений портами HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4, а також виходом для навушників, що дозволяє підключати до нього стандартні джерела сигналу, такі як ПК та ігрові консолі. У комплекті з монітором постачаються кабелі HDMI та DisplayPort для простішого налаштування.



Для тривалих сеансів роботи передбачено функції Flicker-Free та LowBlue Mode, які, разом із технологією SoftBlue, забезпечують комфорт під час перегляду. Philips Evnia Precision Center виступає як програмний інструмент для налаштування та створення профілів, дозволяючи користувачам регулювати основні параметри та керувати конфігураціями поза межами екранних елементів керування.



Модель Philips Evnia 27M2N5201P з’явиться у продажу в травні за рекомендованою роздрібною ціною 8499 грн.

