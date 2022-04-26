Genius.Space пропонує безплатний доступ до своїх навчальних програм

26 апреля 2022 г., 14:35

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Завдяки цій пропозиції зараз всіх охочі мають можливість опанувати перспективну в сучасному цифровому світі спеціальність: SMM-фахівець, project-manager, HR-manager, SEO-фахівець, РРС-фахівець, web-дизайнер тощо. Для цього треба пройти реєстрацію http://events.genius.space/free та отримати подальші інструкції.

Згідно з інформацією на сайті, Genius Space вже вісім років представлена на ринку освіти digital-фахівців і підприємців. За цей час платні навчальні курси на цій платформі пройшли понад 102 тис. людей.

«Зараз дуже складний час для нашої країни, яка знаходиться у стані активної війни проти агресора. Економіка країни повинна працювати. Підприємці, що можуть хоча б якось заробляти, мають це робити: підтримувати робочі місця, сплачувати податки та переказувати кошти на підтримку наших захисників. Впевнені, наші навчальні програми зможуть допомогти швидко опанувати професії та почати працювати, навіть якщо на часі ваша попередня робота призупинена. Тому, ми відкриваємо доступ до десятків професійних програм абсолютно безплатно. Підтримуємо країну разом», – кажуть Олесь Тимофєєв, та Олександр Рябікін, засновники Genius.Space (ex. GeniusMarketing).

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист