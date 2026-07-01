Schneider Electric підтримує університети України сучасними цифровими інструментами

1 июля 2026 г., 14:35

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Schneider Electric повідомила, що українські університети за сприйняття компанії отримали доступ до сучасного програмного забезпечення ETAP для проєктування та аналізу електричних мереж.





Також були проведені навчання для викладачів: понад 200 представників із 30 університетів опанували роботу з професійним інструментом SEE Electrical Expert. Зазначається, що завдяки цій ініціативі студенти зможуть вчитися проєктувати електричні схеми за допомогою сучасних цифрових рішень, готуючись до реальних професійних завдань у сфері енергетики.





SEE Electrical Expert – це система для створення електричних схем, технічної документації та 3D-візуалізації. Програма дає змогу працювати з бібліотеками компонентів, автоматично формувати специфікацію та документацію, що суттєво скорочує час розробки проєктів та допомагає зменшити ризик помилок. Також програма дозволяє створювати тривимірну модель електричного щита, що допомагає уникнути помилок під час його збирання.









Окрім програмного забезпечення, у 2025 році Schneider Electric передала університетам обладнання для навчальних лабораторій на суму 2 млн грн. Таке устаткування, як наголосив вендор, дасть можливість студентам застосовувати сучасні концепції автоматизації та електротехніки на практиці, та сприяє впровадженню інноваційних інженерних рішень у навчальний процес.





Зокрема, сучасне електротехнічне обладнання було передано Національному технічному університету «Харківський політехнічний iнститут», Національному університету «Львівська політехніка», Одеському національному технологічному університету, Національному університету харчових технологій, Національному університету біоресурсів і природокористування, Криворізькому національному університету та іншим ЗВО.





У 2025 році університетам України було передано понад 600 ліцензій ETAP у кілька етапів:





"Сьогоднішні студенти – це інженери, які вже завтра будуть розвивати енергетику України. Тому важливо, щоб вони навчалися на технологіях, які використовуються в реальному секторі. Інвестуючи в освіту, ми не лише допомагаємо молодим фахівцям швидше адаптуватися до професії, а й робимо свій внесок у відбудову країни та створюємо можливості для молоді реалізовувати свій потенціал в Україні", наголосив генеральний директор Schneider Electric Михайло Бубнов.





"В найближчому майбутньому є амбіційний план створення сучасної проєктної лабораторії «Schneider Electric Academy-КАІ», що забезпечить не тільки застосування ПЗ в навчальному процесі, а й участь студентів в створенні цифрових двійників електропостачання критичної інфраструктури авіаційної промисловості. Тому, ефективність співпраці з компанією Schneider Electric дає можливість дивитись в майбутнє з впевненістю. Енергетичний ринок праці буде забезпечений фахівцями з необхідними професійними навичками та компетенціями," зазначив Сергій Ільєнко, доцент кафедри електричної інженерії та енергомашинобудування Національного університету «Київський авіаційний інститут».





Також Schneider Electric оголосила конкурс методичного забезпечення, який спрямований на заохочення академічної спільноти до активного використання SEE Electrical Expert у навчальному процесі. Учасники конкурсу мають можливість представити власні підходи до виконання прикладних завдань з електричного проєктування.

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