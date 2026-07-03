Oriole розгорне першу у світі AI-систему на базі чисто фотонної мережі для масштабування дата-центрів

3 июля 2026 г., 15:35

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Компанія Oriole Networks оголосила про новий етап співпраці з AMD у межах проєкту Scaling Inference Lab від Британського агентства передових досліджень та винаходів (ARIA). Партнери об'єднали фотонну мережеву систему Oriole з графічними процесорами AMD Instinct та центральними процесорами AMD EPYC, щоб продемонструвати, як мережеві структури нового покоління долають обмеження AI-інфраструктури щодо продуктивності, затримок та енергоспоживання.



У межах цієї співпраці, що триває вже понад рік, Oriole готується розгорнути першу у світі масштабну AI-мережу на основі чистої фотоніки. Вона покликана кардинально підвищити продуктивність штучного інтелекту на системному рівні, забезпечуючи мінімально можливу затримку.



«AMD з радістю співпрацює з Oriole над кластером ARIA Scaling Inference Lab. Мережева AI-архітектура Oriole з наносекундною оптичною комутацією каналів представляє принципово новий спосіб з'єднання прискорювачів у великих масштабах», — зазначив Мадху Рангараджан (Madhu Rangarajan), корпоративний віцепрезидент підрозділу Compute and Enterprise AI в AMD.



Джеймс Реган (James Regan), генеральний директор Oriole, додав: «Рік тому ми доводили фізику, сьогодні - доводимо бізнес. Наша співпраця з AMD перейшла від концепту до розгортання системи, яка на порядок більша за попередню, і дані підтверджують стрімке зростання продуктивності. Саме так виглядає момент, коли фотонні мережі перестають бути просто науковим курйозом і стають фундаментом для побудови серйозної AI-інфраструктури».



Проєкт ARIA, створений актом парламенту Великої Британії та спонсорований Департаментом науки, інновацій та технологій, фінансує проривні дослідження. Лабораторія Scaling Inference Lab - це випробувальний стенд із бюджетом £50 млн, створений спеціально для усунення «вузьких місць» в AI-навантаженнях.



Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл (Peter Kyle) підкреслив, що ця ініціатива є потужним прикладом того, як уряд підтримує найбільш інноваційні фірми країни для виведення технологій світового рівня на ринок.



У межах проєкту Oriole надає своє рішення PRISM, яке замінює електронні комутатори в ядрі мережі на оптичне перемикання наносекундного рівня. AMD, своєю чергою, забезпечує апаратну частину (CPU та GPU) та технічну експертизу. Це також знаменує перше комерційне впровадження технології Oriole, яка пройшла шлях від R&D до виробництва за три роки. Фотонна архітектура компанії сумісна з будь-якими типами процесорів (xPU-agnostic) і готова до ширшого виходу на ринок у 2027 році.



Десятиліттями мережі дата-центрів працювали на електронних комутаторах, які є неефективними, споживають багато енергії та виділяють колосальну кількість тепла. З вибуховим розвитком AI, що вимагає тисяч чипів, які обмінюються даними трильйони разів на секунду, класичні мережі опинилися на межі можливостей.



Платформа PRISM повністю відмовляється від електронних комутаторів. Серед ключових переваг технології слід зазначити, що споживання енергії в ядрі мережі знижується на 81%.



А оскільки фотони рухаються безпосередньо від чипа до чипа, час простою GPU скорочується з поточних 60% до менш ніж 1%.



Менша кількість обладнання знижує залежність від складних ланцюжків постачань, мінімізує потребу в охолодженні та суттєво зменшує використання води.



Важливою перевагою PRISM є її незалежність від конкретних виробників чипів. Платформа сумісна з будь-якими прискорювачами, що відкриває індустрії шлях до масштабування без прив'язки до пропрієтарних екосистем.



За словами Сураджа Брамхавара (Suraj Bramhavar), програмного директора ARIA, саме для таких колаборацій між інноваційними стартапами та лідерами ринку й створювалася лабораторія Scaling Inference Lab, адже задоволення апетитів сучасного AI вимагає швидкого пошуку нових шляхів підвищення ефективності.

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