Падіння ціни на графічні чіпи - передвісник кінця дефіциту напівпровідників

26 апреля 2022 г., 13:55

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Як повідомляє Reuters, різке падіння цін на графічні чіпи може передвіщати несподівано швидке припинення глобальної кризи чипів, яка вплинула на виробництво всього - від смартфонів до автомобілів.



Аналітики компанії Baird нещодавно знизили рейтинг виробника графічних процесорів Nvidia до «нейтрального» після падіння цін. Поки що цього року акції Nvidia впали приблизно на 31%, а конкуруючей AMD - приблизно на 37%.



Ціни на графічні процесори все ще залишаються завищеними, але надбавка над рекомендованою виробником роздрібною ціною або MSRP вже впала до 41% з 77% на початку року.



Тим не менш, відеокарти GeForce від Nvidia все ще залишаються в основному відсутніми в таких магазинах, як BestBuy та Newegg Commerce.



Експерти кажуть, що компанії, яки купують чіпи, очікують подальшого зниження цін та будуть скорочувати запаси.



Попит на графічні процесори також може знизитися, оскільки очікується, що криптовалюта Ethereum змінить свої алгоритми наприкінці цього літа, що може зменшити попит на графічні чіпи.



Зниження попиту на ринках ПК та смартфонів також призводить до падіння цін на інші чіпи. Аналітики Summit Insights очікують, що поставки деяких інших чіпів, виготовлених на старих виробничих лініях, можуть зіткнутися з перевищенням попиту.



Але експерти Bank of America вважають, що падіння попиту у сегментах ігор та майнінгу криптовалюти може бути збалансовано потребою що зростає з боку центрів обробки даних на графічні чіпи.

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