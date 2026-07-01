Вперше у світі здійснено передачу даних з показником 1,2 Тбіт/с на одну довжину хвилі через порожнисте оптоволокно

1 июля 2026 г., 15:25

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Як повідомляє Trendforce, компанія Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) оголосила про успішне завершення перших у світі польових випробувань системи спектрального ущільнення каналів (WDM) на базі порожнистого оптоволокна (HCF). Система продемонструвала спроможність передавати дані на швидкості 1,2 Тбіт/с на одну довжину хвилі через наддовгу ділянку без використання проміжних ретрансляторів.



Випробування проводилися спільно оператором China Telecom, компанією YOFC та підприємством Dekoli під егідою Державної ключової лабораторії передових технологій виробництва та застосування оптичних волокон і кабелів.



Демонстрація технології відбулася на базі найдовшого у світі транскордонного комерційного кабелю з порожнистим осердям. Завдяки власноруч розробленій схемі оптимізації швидкості передачі та розподілу потужності каналів, команді інженерів вдалося досягти загальної пропускної здатності у 51,3 Тбіт/с на одній безретрансляторній ділянці протяжністю 206,5 км. При цьому використовувалося лише посилення на основі ербієвого волокна (EDFA). Цей результат встановив новий світовий рекорд за показником «ємність-відстань» для безретрансляторних систем передачі WDM без застосування дистанційно підживлюваних підсилювачів.



Технологія порожнистого оптоволокна (HCF) використовує принципово інший механізм спрямування світла, передаючи оптичні сигнали через повітряне середовище всередині волокна, а не через скло. Дозволяючи подолати обмеження щодо місткості та затримки сигналу, які притаманні традиційним волокнам із суцільним скляним осердям, HCF вважається ключовою опорною технологією для оптичного зв’язку наступного покоління, зокрема для магістральних мереж та інфраструктури дата-центрів.



Проєкт реалізували за підтримки Експериментальної платформи конвергенції хмарних мереж China Telecom (випробувального комплексу середнього масштабу, затвердженого Комісією з контролю та управління державним майном Китаю). У межах дослідження інженерам уперше вдалося успішно розв'язати проблему передачі сигналу високої потужності в умовах реальної мережі HCF, що підтвердило комерційну життєздатність високошвидкісних ліній цього типу.



На системному рівні дослідники розробили схему адаптивного регулювання швидкості для кожної довжини хвилі у поєднанні з гнучким розподілом потужності каналів. Такий підхід дозволив організувати гібридну передачу даних із різними швидкостями, міждіапазонними інтервалами та рівнями потужності. Це нівелювало падіння місткості лінії, що зазвичай спричиняється піками поглинання світла газами, та дозволило максимально розкрити потенціал порожнистого волокна.



Що стосується апаратного забезпечення, команда застосувала каскадну архітектуру високопотужного посилення з подвійним блоком підсилення та багатоелементну конструкцію легування. Це дозволило створити потужний підсилювач із високою рівномірністю коефіцієнта посилення та вихідною потужністю до 33,5 дБм. Для мінімізації безпекових ризиків у разі збоїв в оптичній лінії систему додатково оснастили функціями виявлення аномалій потужності, захисного блокування та механізмами екстреного сповіщення.

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