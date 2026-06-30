Vodafone Україна залучив €30 млн на модернізацію мережі

30 июня 2026 г., 14:35

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Телекомоператор Vodafone Україна залучив 30 млн євро експортного кредитного фінансування для модернізації телекомунікаційної інфраструктури. Угоду підписали на Конференції з відновлення України у Гданську. Фінансування організував міжнародний банк ING, гарантії надало фінське експортно-кредитне агентство Finnvera, а кошти підуть на закупівлю обладнання та послуг компанії Nokia. Залучені кошти будуть використані для модернізації мережі та підвищення її стійкості.

Упродовж 2022-2025 рр. капітальні інвестиції Vodafone в Україні перевищили 24 млрд грн. Половину цих коштів спрямували на відновлення інфраструктури та забезпечення стабільності зв'язку під час енергетичної кризи. Лише за 2025 рік інвестиції склали 8,7 млрд грн, що вдвічі перевищило чистий прибуток компанії за цей період. Оператор зокрема запустив 7,5 тис. нових базових станцій 4G, встановив 20 тис. додаткових акумуляторів, довів кількість генераторів до понад 7 тис. і розгорнув перші сонячні електростанції на технологічних об'єктах.

Частиною інфраструктурного оновлення є розширення енергонезалежного фіксованого інтернету та впровадження нових стандартів зв'язку. Близько мільярда гривень компанія інвестувала у розбудову мережі GPON, яка здатна працювати понад 100 годин без зовнішнього електропостачання та наразі охоплює 2,1 млн домогосподарств у 17 регіонах України.

Крім того, Vodafone спільно з Nokia розпочав відкрите тестування технології 5G у центральних районах Львова та Бородянки. Оновлення апаратної бази дозволяє компанії паралельно розгортати сервіси на основі інтернету речей (IoT), аналітики великих даних, хмарних архітектур та власних рішень з використанням штучного інтелекту.

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