lifecell запускає домашній інтернет «Інет» для всіх охочих

2 июля 2026 г., 12:35

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Компанія lifecell оголошує про запуск нової послуги – домашнього інтернету «Інет», доступного для підключення будь-якому користувачу незалежно від мобільного оператора. Лінійка тарифів домашнього інтернету стане частиною «lifecell ВДОМА» – нового напряму домашніх сервісів, який наразі об'єднує домашній інтернет, конвергентні тарифи Лайфсет 3в1 та телебачення lifecell TV. Запуск нового сервісу є наступним кроком у розвитку lifecell як постачальника комплексних телекомунікаційних послуг.

Лінійка тарифних планів «Інет» – це домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с та безлімітним трафіком для роботи, навчання та користування цифровими сервісами. Домашній інтернет працює на базі технологій GPON, Ethernet та DOCSIS відповідно до наявного покриття. У локаціях, де доступна технологія GPON, абоненти можуть користуватися енергонезалежним оптичним інтернетом, який за умови резервного живлення користувацького обладнання працюватиме навіть під час тривалих відключень електроенергії.

При підключенні домашнього інтернету «Інет» абонент отримує стандартний комплект обладнання – ONT для GPON або модем для DOCSIS (залежно від технології доступу) без додаткової оплати.

Лінійка «Інет», зокрема включає пакети послуг «Е», «Док», «Джі», «Гіг», «Гіг Про», «Дабл». Акційна вартість – від 100 грн за 4 тижні та залежить від швидкості, технології доступу та наявності за адресою попередніх підключень домашнього інтернету від групи компаній DVL.

Підключення та керування послугою здійснюється через веб-кабінет, а незабаром буде реалізовано й у застосунку My lifecell. В особистому кабінеті користувач може керувати всіма підключеними адресами, використовуючи один номер телефону – незалежно від того, послугами якого мобільного оператора він користується. Через веб-кабінет також можна перевірити доступні технології підключення за адресою, обрати зручний тариф, а також самостійно запланувати дату та час візиту техніка – без необхідності телефонувати до call-центру чи очікувати зворотного дзвінка оператора. Увесь процес оформлення та керування послугою доступний онлайн у будь-який зручний для користувача час.

Замовити послугу можна також в одному з магазинів lifecell або зателефонувавши до контакт-центру оператора.

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