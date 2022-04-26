Samsung запровадила ERP-систему нового покоління

26 апреля 2022 г., 15:55

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Компанія Samsung Electronics оголосила про успішне впровадження системи планування ресурсів підприємства (ERP) нового покоління N-ERP у своїх 120 офісах у всьому світі. Створена у партнерстві з SAP та Samsung SDS бізнес-платформа Samsung N-ERP покликана забезпечити підтримку діяльності компанії протягом наступних десяти років.



Система N-ERP дозволяє створювати рішення для роботи відповідно до передових бізнес-стратегій. Наприклад, рішення для продажу, які раніше працювали окремо, тепер інтегровані в єдину систему, що робить операційну діяльність ефективнішою та відкриє нові можливості для працівників. Професійні рішення, такі як управління перевезеннями (Transportation Management), розширене управління складом (Extended Warehouse Management) та співпраця у ланцюжку постачання (Supply Chain Collaboration), також були об'єднані для ефективної взаємодії з партнерами з виробництва та логістики.



Крім того, Samsung запровадила новітню In-memory базу даних для зберігання інформації та управління операційними процесами. Рішення забезпечує масштабовану архітектуру, яка необхідна для аналізу великих обсягів даних.



Зазначається, що платформа N-ERP не тільки сприяє впровадженню інновацій у бізнес, але й допомагає співробітникам зосередитися на ключових завданнях. Нові технології, такі як роботизована автоматизація процесів (Robotic Process Automation), оптичне розпізнавання символів (Optical Character Recognition) та машинне навчання зводять ручну роботу до мінімуму.

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