Реформування української профосвіти у сфері кіберзахисту потребує залучення бізнесу та профільних асоціацій

10 апреля 2023 г., 14:35

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Два роки тому «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» розпочала реформу профільної освіти. Реформа ґрунтується на створенні «Національної рамки кваліфікації у сфері кібербезпеки та захисту інформації» (National Cybersecurity Qualification Framework), запровадженні системи професійних стандартів і створенні в Україні мережі незалежних кваліфікаційних центрів.

Цього року в Україні мають зʼявитися незалежні кваліфікаційні центри, де фахівці, які здобули освіту в закладах формальної освіти або самостійно, зможуть підтвердити відповідність своїх знань, навичок та компетенцій посадам, на які претендують. Перший з таких центрів заплановано відкрити при «Держспецзв’язку».

«Ще кілька років тому в державному класифікаторі було лише дві галузеві професії – професіонал з організації інформаційної безпеки та фахівець у сфері захисту інформації. Наразі ми внесли до класифікатора 27 актуальних професій, розробили та затвердили професійні стандарти до шести з них. А цього року плануємо розробити профстандарти ще для 14 професій», – зазначив на заході Олександр Потій, заступник голови «Держспецзв’язку».

Завдяки внесенню цих профстандартів до реєстру кваліфікацій заклади вищої освіти можуть скоригувати освітні програми та запровадити відповідні спеціалізації підготовки, а фахівці та роботодавці – здійснювати підбір фахівців за професіями.

«Держспецзв’язку», як орган, що формує та реалізує державну політику у сфері кіберзахисту, може задавати напрям руху. Однак, без підтримки вищих навчальних закладів, роботодавців та приватних компаній, які надають освітні послуги, побудувати систему професійної сертифікації та структурований професійний ринок праці буде неможливо.

«Ми зробили перші кроки. Але, щоб рухатися далі, я запрошую усі заінтересовані сторони виходити з ініціативами щодо розробки професійних стандартів, а ми внесемо їх до державного класифікатора професій», – наголосив заступник голови «Держспецзв’язку».

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