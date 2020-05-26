26 мая 2020 г., 15:25

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Компания Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler, инструмента автоматизации бизнес-процессов, который упрощает разработку приложений, значительно сокращая время на проектирование блок-схем приложений.



Как отмечается, высокая скорость работы достигается за счет использования стандартной отраслевой формы записи моделирования бизнес-процессов (BPMN). Это также улучшает удобство использования и пользовательский интерфейс RunMyProcess DigitalSuite, облачной платформы для цифровой трансформации.



Новая версия DigitalSuite ProcessModeler также расширяет возможности компаний для быстрого и защищенного тестирования, развертывания и масштабирования цифровых бизнес-процессов. Помимо оперативного проектирования рабочих процессов, аппаратно-независимый инструмент ProcessModeler помогает снизить риск сбоев в работе сервисов и других системных ошибок за счет добавления возможности более простого тестирования и реконфигурации бизнес-логики приложений в облачных, локальных и мобильных средах.



Основные функции нового инструмента ProcessModeler включают автоматизацию и упрощение проектирования, а также более структурированные и более интуитивно понятные элементы управления настройками. С выпуском новой версии Fujitsu подтверждает свое стремление инвестировать средства в оптимизацию DigitalSuite компании RunMyProcess, расширяя функциональные возможности ProcessModeler и поддерживая успех DigitalSuite WebModeler и EnterpriseConnect, выпущенных в 2019 г.



«В настоящее время не существует секторов экономики, в которых компании не работают над цифровым преобразованием, стараясь найти лучшие способы предоставления продуктов или услуг с помощью цифровых процессов. DigitalSuite ProcessModeler упрощает, ускоряет и повышает безопасность создания, тестирования и запуска процессов с цифровой трансформацией. Новая версия программного инструмента представляет собой очередную инвестицию Fujitsu в развитие и совершенствование платформы RunMyProcess DigitalSuite, как самой совершенной и доступной платформы цифрового преобразования на рынке», заявил Хироши Язава (Hiroshi Yazawa), генеральный директор компании Fujitsu RunMyProcess.

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