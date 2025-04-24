Fujitsu і RIKEN розробили найкращий у світі 256-кубітний надпровідний квантовий комп'ютер

24 апреля 2025 г., 13:35

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Компанії Fujitsu і RIKEN оголосили про розробку найкращого у світі 256-кубітного надпровідного квантового комп'ютера, створеного в Центрі співпраці RIKEN RQC-FUJITSU. Цей новий квантовий комп'ютер заснований на передовій технології 64-кубітної ітерації, запущеної за підтримки Міністерства освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії (MEXT) в жовтні 2023 року, і містить нові розроблені методи реалізації високої щільності. Це оголошення знаменує собою ще один важливий крок на шляху до практичного застосування надпровідних квантових комп'ютерів і розкриття їхнього потенціалу для розв'язання найскладніших світових проблем.



Обидві організації інтегрують 256-кубітний надпровідний квантовий комп'ютер у свою платформу для гібридних квантових обчислень і запропонують його компаніям і дослідницьким інститутам по всьому світу, починаючи з першого кварталу 2025 фінансового року. Розширення платформи з 64 до 256 кубітів дасть змогу користувачам розв'язувати складніші завдання, включно з аналізом великих молекул, реалізацією і демонстрацією складних алгоритмів корекції помилок.



Надалі обидві організації продовжуватимуть підвищувати зручність використання платформи, працюючи над забезпеченням безшовної взаємодії між квантовими та класичними комп'ютерами, що дасть змогу ефективно виконувати гібридні квантово-класичні алгоритми.



256-кубітний надпровідний квантовий комп'ютер Fujitsu і RIKEN вирішує низку ключових технічних проблем, включно з належним охолодженням у холодильнику для розрідження, що досягається завдяки використанню високощільної реалізації та передового теплового дизайну. Інші ключові особливості включають:



Масштабована 3D-структура з'єднання. Забезпечує ефективне масштабування кількості кубітів без необхідності складних перепроєктувань завдяки розташуванню 4-кубітних осередків у 3D-конфігурації. У 256-кубітній машині використовується та сама конструкція комірок, що й у її 64-кубітній попередниці, ефективно демонструючи масштабованість цього архітектурного підходу.



Чотирикратна щільність упровадження в холодильнику для розрідження, що дає змогу 256-кубітній машині працювати в тому самому охолоджувальному пристрої, що й 64-кубітна система. Високо оптимізований дизайн, який ретельно балансує тепловиділення від схем керування й охолоджувальну систему.



Зазначено, використовуючи свою платформу для гібридних квантових обчислень, Fujitsu буде надавати більші квантові комп'ютери світовим компаніям і дослідницьким інститутам, які проводять спільні дослідження в різних галузях, зокрема у сфері фінансів і відкриття ліків.



Fujitsu і RIKEN продовжать дослідження і розробки, спрямовані на запуск 1000-кубітного комп'ютера, який планують встановити в новій будівлі в технологічному парку Fujitsu у 2026 році. Крім того, обидві організації продовжать термін встановлення центру співробітництва з березня 2025 року до березня 2029 року і продовжать роботу над довгостроковими дослідженнями та розробкою технологій, які дадуть змогу реалізувати ще більші надпровідні квантові комп'ютери.

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