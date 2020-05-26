Линейка бизнес-мониторов AOC P2 пополнилась десятью новыми моделями

26 мая 2020 г., 14:36

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Компания AOC представила новую линейку мониторов P2, ориентированную на профессиональных пользователей. В нее вошли мониторы с диагональю 21,5 дюйм (54,7 см), 23,8 дюйма (60,4 см), 27 дюймов (68,6 см) и сверхширокая 34-дюймовая модель (86 см). За исключением 34-дюймовой сверхширокой модели CU34P2A, оснащённой изогнутой (1500R) VA-матрицей, остальные устройства оборудованы плоскими IPS-панелями. Отдельные модели (24P2C и 27P2C) оборудованы разъёмом USB-C, сочетающим передачу данных и питание мобильных устройств с помощью одного кабеля USB-C. KVM-переключатель, которым оснащены новинки, позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК (подключенных через USB-C и USB-концентратор).

Все новые модели линейки AOC P2 отличаются дизайном без рамок с трёх сторон. Узкие боковые рамки позволяют создавать практически бесшовные системы из нескольких мониторов для повышения производительности. Мониторы P2 можно легко собрать без использования специальных инструментов, а благодаря удобным креплениям, разборка монитора также не потребует особых усилий. Специальная ниша для кабелей позволит содержать стол в порядке. Регулировка высоты стойки (150 мм), наклона (-5~35°) и поворота (180°, кроме сверхширокого CU34P2A с поворотом 90°) гарантируют эргономичность, что особенно пригодится при совместном использовании или при работе в небольшом офисе. Все десять моделей новой линейки оборудованы 4-портовым концетратором USB 3.2, разъёмом USB uplink и двумя встроенными 2-ваттными динамиками.

Модели с диагональю 21,5, 23,8 и 27 дюймов на базе IPS-панелей обеспечивают цветовой охват до 123,3% sRGB и до 90,9% DCI-P3. При потребности в дополнительной четкости и резкости можно выбрать 23,8-дюймовый Q24P2Q или 27-дюймовый Q27P2Q с разрешением QHD (1440p), 27-дюймовый U27P2 с разрешением UHD (2160p) или сверхширокий 34-дюймовый CU34P2A с разрешением UWQHD (3440×1440). В остальных моделях используется матрица с разрешением Full HD (1080p).

Все модели (кроме U27P2 и CU34P2A) обладают временем отклика 4 мс и кадровой частотой 75 Гц. Поддержка VRR обеспечивает более плавное движение курсора и повышенную общую чувствительность, что позволяет избежать разрывов и рывков изображения.

Сверхширокий монитор CU34P2A отличается от остальных представителей линейки P2 соотношением сторон 21:9, высоким разрешением 3440×1440 UWQHD, яркостью 300 нит, MPRT 1 мс (время отклика движущегося изображения) и поддержкой AMD FreeSync. Кроме того, в панели CU34P2A реализована кадровая частота 100 Гц.

Большинство моделей линейки P2 оборудовано стандартными входами VGA, DVI, DisplayPort и HDMI, тогда как в 24P2C и 27P2C имеется разъём USB-C и USB-крнцентратор, что позволяет подключить к ним ноутбук с помощью одного кабеля USB-C. Таким образом, имеется возможность одновременной зарядки ноутбука благодаря функции USB Power Delivery. Когда монитор подключен к настольному ПК с помощью кабеля USB uplink, а клавиатура и мышь также подключены к монитору, встроенный переключатель KVM позволяет использовать их с двумя разными ПК. Это может пригодиться в ситуации, когда пользователь подключает рабочий ноутбук к домашнему ПК с монитором 24P2C или 27P2C. Ноутбук можно присоединить к монитору через разъём USB-C и легко менять устройства с помощью KVM-переключателя, управляя двумя ПК при помощи одной клавиатуры и мыши.

Все модели P2 обладают сертификатами EnergyStar 8, TCO 8 и EPEAT Gold. Все десять моделей дополнительно оснащены технологией AOC Flicker-Free, которая устраняет мерцание благодаря использованию постоянного тока вместо широтно-импульсной модуляции. Режим Low Blue Light помогает снизить уровень потенциально опасного синего свечения, благодаря чему монитор комфортно использовать в условиях слабого освещения.

Доступность и рекомендованные цены устройств в линейке P2:

Июнь 2020

22P2DU, 22P2Q: 3999, 4299 грн

24P2Q, 24P2C, Q24P2Q: 5299, 6799, 6999 грн

27P2Q, Q27P2Q: 6599, 8799 грн

Июль 2020

27P2C, U27P2: 6599, 9999 грн

Август 2020

CU34P2A: 13799 грн

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