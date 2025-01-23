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Fujitsu FMV Note U - ноутбук на базі Intel Lunar Lake вагою 850 грамів

23 января 2025 г., 15:35
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Fujitsu FMV Note U - ноутбук на базі Intel Lunar Lake вагою 850 грамів

Представлений Fujitsu ноутбук FMV Note U оснащений 14-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 і процесором Intel Core Ultra 7 258V (Intel Lunar Lake) з інтегрованою графікою Intel Arc 140V, а також 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x-8533. Головна особливість новинки полягає в її незвично малій масі, яка стартує з 850 грамів, що робить її одним з найлегших лептопів, котрі претендують на звання Copilot+ PC.

Варто зазначити, що Fujitsu FMV Note U досить дорогий: його можна придбати за ціною від $1375. Але модель початкового рівня оснащена процесором Intel Core Ultra 7 256V, 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ. Невідомо, чи з'явиться цей ноутбук найближчим часом за межами Японії.

Габарити новинки 308,8x209x17,3 мм у найтовстішій точці, вона комплектується батареєю на 64 Вт-год.

Набір портів включає:

2 x Thunderbolt 4
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x HDMI
1 x Ethernet
1 x 3,5 мм аудіо
1 x пристрій для читання карт пам'яті microSD

Серед інших особливостей моделі варто відзначити клавіатуру з підсвічуванням, 2 Мп ІЧ-камеру з підтримкою функції розпізнавання облич Windows Hello, датчик відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення, датчик освітленості, стереодинаміки, а також підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth.

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