Розробка Fujitsu надпровідного квантового комп'ютера з понад 10000 кубитами завершиться до 2030 року

4 августа 2025 г., 14:35

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Компанія Fujitsu оголосила про початок досліджень та розробок надпровідного квантового комп'ютера з понад 10000 кубитами. Завершення проєкту заплановано на 2030 рік. Новий надпровідний квантовий комп'ютер працюватиме з 250 логічними кубитами та використує інноваційну архітектуру Fujitsu STAR – архітектуру відмовостійких квантових обчислень (Fully-FTQC), також розроблену компанією. Fujitsu прагне зробити квантові обчислення практично можливими, особливо в таких галузях, як матеріалознавство, де складне моделювання може призвести до революційних відкриттів, і з цією метою зосередиться на розвитку ключових технологій масштабування у різних технічних галузях.



У рамках цієї ініціативи компанія Fujitsu була обрана як виконавець проєкту «Дослідження та розробки удосконалених інфраструктур для інформаційно-комунікаційних систем після 5G», публічно ініційованого NEDO (Організацією з розвитку нових енергетичних та промислових технологій). Fujitsu робитиме внесок у тематичний напрямок розвитку квантових комп'ютерів з метою їх індустріалізації. Проєкт буде реалізований у рамках спільних досліджень з Японським національним інститутом передових промислових наук та технологій (AIST) та RIKEN і триватиме до 2027 фінансового року.



Fujitsu прагне розвитку практичних і промислових рішень у сфері квантових обчислень. Після створення цієї машини на 10000 кубитів, починаючи з 2030 фінансового року, Fujitsu продовжить реалізацію передових дослідницьких ініціатив, спрямованих на інтеграцію надпровідних і алмазних спінових кубитів, і планує створити машину на 1000 логічних кубитів до 2035 фінансового року.



«Fujitsu вже визнана світовим лідером у галузі квантових обчислень у широкому спектрі областей, від програмного забезпечення до апаратного забезпечення. Цей проєкт, реалізований NEDO, зробить значний внесок у досягнення мети Fujitsu щодо подальшої розробки відмовостійкого надпровідного квантового комп'ютера, виробленого в Японії. Ми також плануємо поєднати надпровідні квантові обчислення з технологією алмазного спина в рамках нашої дорожньої карти. Реалізуючи 250 логічних кубитів у 2030 фінансовому році та 1000 логічних кубитів у 2035 фінансовому році, Fujitsu прагне стати світовим лідером у галузі квантових обчислень. Крім того, Fujitsu розроблятиме наступне покоління своєї HPC-платформи на базі лінійки процесорів Fujitsu-MONAKA, яка також використовуватиметься у FugakuNEXT. Fujitsu продовжить інтегрувати свої платформи для високопродуктивних та квантових обчислень, щоб запропонувати нашим клієнтам комплексну обчислювальну платформу», - заявив Вівек Махаджан (Vivek Mahajan), корпоративний виконавчий директор, віцепрезидент і технічний директор, який відповідає за системні платформи Fujitsu.



Дослідницькі зусилля Fujitsu будуть зосереджені на розробці таких технологій масштабування.

1. Високопродуктивна та високоточна технологія виробництва кубитів:

Підвищення точності виготовлення джозефсонівських переходів, критично важливих компонентів надпровідних кубітів, що мінімізують коливання частоти.



2. Технологія міжкристальних з'єднань:

Розробка технологій проведення та корпусування, що дозволяють з'єднувати кілька кубитних кристалів, що сприяє створенню більших квантових процесорів.



3. Високощільне корпусування та економічне управління кубитами:

Вирішення завдань, пов'язаних з кріогенними системами охолодження та управління, включаючи розробку методів скорочення кількості компонентів та розсіювання тепла.



4. Технологія декодування для виправлення квантових помилок:

Розробка алгоритмів та системних рішень для декодування даних вимірювань та виправлення помилок у квантових обчисленнях.



Світ стикається з дедалі складнішими завданнями, які потребують обчислювальної потужності, що перевершує можливості традиційних комп'ютерів. Квантові комп'ютери обіцяють вирішити ці раніше нерозв'язні проблеми, сприяючи значному прогресу у багатьох сферах. Хоча створення повністю відмовостійкого квантового комп'ютера з обчислювальною потужністю в 1 млн кубітів вважається кінцевою метою, компанія Fujitsu зосереджена на розробці практичних рішень у найближчій перспективі.



Прихильність Fujitsu квантовим обчисленням підкреслюється її постійними зусиллями у сфері R&D. У серпні 2024 року, спільно з Університетом Осаки, Fujitsu представила свою архітектуру STAR - високоефективну архітектуру квантових обчислень, засновану на вентилях фазового обертання. Ця архітектура прокладає шлях для ранніх систем FTQC, здатних перевершити традиційні комп'ютери з 60000 кубитами. Що стосується апаратного забезпечення, Центр співробітництва RIKEN RQC-Fujitsu, створений у 2021 році спільно з RIKEN, вже випустив 64-кубітний надпровідний квантовий комп'ютер у жовтні 2023 року, а за ним у квітні 2025 року - провідну у світі 256-кубітну систему.



Масштабування до ще більших систем потребує вирішення таких завдань, як підтримка високої точності на кількох взаємопов'язаних кристалах кубитів і досягнення більшої інтеграції компонентів та проведення в холодильниках розчинення. Окрім свого підходу до надпровідності, Fujitsu також вивчає потенціал кубитів на основі алмазного спину, які використовують світло для з'єднання кубитів. Fujitsu проводить дослідження в цій галузі у співпраці з Делфтським технічним університетом та QuTech, що призвело до успішного створення високоточних та керованих кубітів.

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