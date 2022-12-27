Фонд «Повернись живим» збирає 330 млн грн на «ДОВГІ РУКи ТрО» 

27 декабря 2022 г., 13:24

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Днями стартував найбільший в історії фонду «Повернись живим» за сумою проєктний збір - 333 000 000 гривень на «ДОВГІ РУКи ТрО».

Сили Територіальної оборони (ТрО) захищають Україну та повертають наші території вздовж усієї лінії фронту. Разом із іншими родами військ ЗСУ вони прямо зараз проводять, зокрема, контрнаступ на Луганщині і дають ворогові тягла у районі Бахмуту Донецької області.

За 10 місяців повномасштабного вторгнення вчорашні вчителі та бізнесмени, науковці та айтівці, десятки тисяч бійців ТрО, відклали власні мирні життя й навчилися вправно битися з більшим за чисельністю ворогом.

Ми віримо у ТрО і хочемо підсилити їх, давши «довші РУКи» — розвідувально-ударні комплекси з єдиною системою забезпечення засобами розвідки, вогневого ураження, зв‘язку, мобільності та профільного навчання інструкторами Фонду.

До 60-мм та 82-мм мінометів, які вже є на озброєнні у бригад ТрО, ми закупимо 120-мм міномети, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 км до 7,1 км.

Загальна ціль збору — 333 000 000 гривень, але, оскільки Сили ТрО сформовані за регіональним принципом, ми просимо вас підтримувати бригади у різних областях.

В залежності від кількості бригад у регіоні, збираємо на кожен від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн.

На проєкт вже зібрано понад 20,4 млн грн.



У лідерах Львівська, Київська і Дніпропетровська області — на кожну з них задонатили понад 2 000 000 гривень. Більше мільйона є у Харківщини та Донеччини.



До проєкту долучився monobank. Задонатити на ЗСУ тепер можна, «потрусивши банк» у їхньому застосунку, або закинувши на банку «ДОВГІ РУКи ТрО», де зараз зібрано вже понад 10 000 000 гривень.

Компанія COMFY переказала ТрО Дніпропетровської області 1 333 333 грн.

В Uklon вирішили поки не обирати жодну з областей і «підвісили» свій донат. Компанія передасть 1 000 000 гривень регіону, на який у фіналі збору акумулюють найменшу суму коштів.



Буде акумульовано 333 000 000 гривень для 31 бригади Сил ТрО, щоб сформувати у бригадах окремі підрозділи із «довшими РУКами» — розвідувально-ударними комплексами, кожен із яких складається з:



▪️Мінометів калібру 120-мм — 6 шт

▪️Прохідних пікапів — 3 шт

▪️Радіостанцій Motorola — 14 шт

▪️Приладів нічного бачення (ПНБ) — 9 шт

▪️Квадрокоптерів DJI Mavic 3 p + додаткові батареї — 3 шт

▪️Starlink — 3 шт

▪️Планшетів із ГРК «Armor» + карти пам’яті та чохли — 8 шт

▪️ДБЖ (1 кВ) — 3 шт

▪️Інверторних генераторів (1,6 кВ) — 3 шт

▪️Біноклів із сіткою та компасом — 3 шт



Оскільки бригади Сили ТрО сформовані за регіональним принципом, закликаємо донатити на різні області. В залежності від кількості бригад, збираємо на кожну область від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн:

Київ та Дніпро — по 32,4 млн грн;

Львів, Одеса, Харків — по 21,6 млн грн;

Луганськ, Донецьк, Херсон, Чернівці і решта регіонів — по 10,8 млн грн.

Закинути для своїх.

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