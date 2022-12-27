Ризики кібератак в промисловості подвоюються, оскільки виробничі підключення до IoT зростають на 53% до 2026 року

27 декабря 2022 г., 13:35

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Крадіжки інтелектуальної власності, в тому числі промислових комерційних таємниць, є одним з найдорожчих порушень безпеки, що коштує економіці США від 225 до 600 мільярдів доларів щорічно.



Більшість об'єктів інтелектуальної власності зберігаються у вигляді даних, що містять об'єкти інтелектуальної власності, на цифрових носіях, у тому числі на хмарних платформах, серверах та портативних комп'ютерах.



ABI Research прогнозує, що кількість виробничих підключень до IoT збільшиться на 53% у всьому світі, що значно розширить вектор атак для отримання даних з високим вмістом інтелектуальної власності.



Постачальники, які надають послуги з управління ідентифікацією та доступом (IAM) або послуги з шифрування, сприяють захисту критичних даних.



«У виробничому секторі порушення прав інтелектуальної власності відбуваються на трьох етапах, а саме: під час проєктування, виробництва та після виробництва, коли продукт знаходиться на ринку і може бути підданий зворотній інженерії, джейлбрейку або копіюванню. Більшість порушень відбувається через доступ до скомпрометованих даних. Компанії з високими витратами на дослідження та розробки повинні бути особливо пильними. Кілька кліків можуть звести нанівець багаторічні дорогі дослідження, щоб скористатися перевагою першопрохідця. З прийняттям Індустрії 4.0 з'являються можливості і загрози, в тому числі розширення кібератак. Виробничі з'єднання IoT збільшують ризик крадіжки ІР, сприяючи збільшенню кількості точок входу і розширюючи поверхню атаки. У такому середовищі провайдери кібербезпеки виступають в ролі охоронців інтелектуальної власності, захищаючи конфіденційні дані», наголошує Майкл Амірі (Michael Amiri), старший аналітик з питань промислової кібербезпеки в ABI Research.



Захист даних може бути досягнутий шляхом ідентифікації, управління доступом і шифрування конфіденційних даних. Такі постачальники, як Spirion, виявляють і класифікують конфіденційні дані, в той час, як інші, наприклад Utimaco або Thales пропонують рішення, що шифрують критичні дані.



«Шифрування є дуже ефективним інструментом для захисту інтелектуальної власності, особливо коли дані знаходиться в хмарі і спільно використовується багатьма користувачами. Але шифрування всіх даних і серверів може перешкоджати робочим процесам, гальмуючи їх. Що ще важливіше, шифрування не працює проти внутрішніх загроз, як ми бачили у випадку Едварда Сноудена. Все, що йому було потрібно - це необхідні облікові дані для доступу до зашифрованих файлів. Це приклад того, чому управління доступом є настільки важливим для захисту конфіденційних даних, - підкреслює Амірі. - Провайдери захисту даних, такі як Fasoo, захищають конфіденційні дані, застосовуючи політики прав доступу до документів для контролю даних, що використовуються. Найкращий спосіб захистити конфіденційні дані - обмежити доступ до них лише тим, кому вони найбільше потрібні, і навіть тоді розгортати стратегії нульової довіри».

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