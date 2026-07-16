Квартальний виторг ASML сягнув €9,3 млрд на тлі AI-буму

16 июля 2026 г., 17:25

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Компанія ASML опублікувала фінансові результати за другий квартал 2026 року. Показники виторгу та прибутку перевершили її власні прогнози завдяки стрімкому зростанню попиту на чипи для штучного інтелекту та високій активності у сфері сервісного обслуговування.



Загальний чистий виторг за Q2 2026 становить €9,3 млрд (вище очікуваного діапазону). валова маржа - 54,0%, а чистий прибуток - €2,9 млрд.



Протягом другого кварталу компанія викупила власних акцій на суму близько €1,1 млрд у межах чинної програми на 2026–2028 роки.



Проміжні дивіденди за 2026 рік у розмірі €1,88 на одну звичайну акцію будуть виплачені 5 серпня 2026 року.



За словами президента та головного виконавчого директора ASML Крістофа Фуке (Christophe Fouquet), високі результати кварталу зумовлені насамперед кращими, ніж очікувалося, продажами у сегменті сервісу та модернізації встановленого обладнання.



«Тривалі інвестиції в AI-сектор та швидкий розвиток технологій стимулюють попит на передові логічні мікросхеми та чипи пам'яті. Це суттєво покращує загальні перспективи зростання напівпровідникової індустрії. Наші клієнти, своєю чергою, продовжують прискорювати розширення власних виробничих потужностей», - підкреслив Крістоф Фуке.



З огляду на колосальний обсяг замовлень у першій половині року, ASML оголосила про масштабні плани масштабування виробництва літографічних систем.



У 2027 році компанія планує збільшити виробничі потужності систем EUV з низькою числовою апертурою (low NA) на 30% порівняно з рівнем 2026 року (який становив близько 65 одиниць). Також вивчається можливість наростити потужності ще на 30% у 2028 році.



Потужності з випуску систем глибокого ультрафіолету вологого типу (DUV immersion) планують збільшити на 30% у 2027 році (порівняно з орієнтовно 130 системами у 2026 році) з потенційним розширенням ще на 30% у 2028 році.



Компанія суттєво покращила свої прогнози на весь 2026 рік. Очікується загальний чистий виторг у діапазоні від €11,0 млрд до €12,0 млрд із валовою маржею 55–57%. Витрати на R&D складуть близько €1,2 млрд, а адміністративні витрати - близько €0,4 млрд.



Річний чистий виторг на 2026 рік прогнозується на рівні від €43 млрд до €45 млрд (валова маржа очікується в межах 54–56%).



Оновлене довгострокове бачення розвитку компанії з урахуванням нових ринкових реалій та технологічних трендів ASML планує представити інвесторам під час наступного Дня ринків капіталу (Capital Markets Day), який запланований на 10 червня 2027 року.

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