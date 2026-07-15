В Європі запустили проєкт PRIME-6G вартістю €7,76 млн для створення «розумних» заводів майбутнього

15 июля 2026 г., 12:25

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В Європейському Союзі офіційно стартував інноваційний проєкт PRIME-6G (Pilot for Resilient Industrial Manufacturing Environments with 6G Technologies). Ініціатива з бюджетом 7,76 млн євро фінансується програмою ЄС Horizon Europe через Спільне підприємство з розробки мереж та послуг (SNS JU).



Головна мета проєкту, у якому бере участь дослідницький інститут IMDEA Networks, - інтегрувати телекомунікаційні технології шостого покоління (6G) у реальне промислове виробництво, заклавши основу для повністю автономних заводів майбутнього.



Сучасні заводи активно розвиваються, проте застаріла інфраструктура, фрагментованість систем та перебої зі зв'язком заважають їм розкрити свій справжній потенціал.



PRIME-6G пропонує концепцію, де фабрика перетворюється на єдину, повністю взаємопов'язану та адаптивну екосистему. Об'єднавши детермінований зв'язок, промислову автоматизацію та інтелектуальні обчислення, проєкт допоможе створити гнучке й екологічне виробництво, здатне в реальному часі реагувати на ринкові виклики та зміни у виробничих циклах.



Протягом наступних 30 місяців консорціум розроблятиме інтегровану платформу на базі хмарно-периферійного континууму (Cloud-Edge Continuum). Вона об'єднає в єдине ціле 6G-з'єднання; алгоритми оптимізації на базі AI; периферійні обчислення (edge computing); робототехніку; системи сенсорів реального часу.



Дослідження та тестування нових систем проходитимуть кілька етапів - від закритих лабораторій до повномасштабних випробувань на реальному виробництві. Проєкт розділений на два ключові сценарії використання.



1. AURORA (роботизовані операції та стійка автоматизація)

Цей напрям досліджує, як детермінований зв'язок 6G може надійно з'єднувати віртуалізовані системи керування з промисловими роботами, забезпечуючи критично низьку затримку сигналу. Технологія поєднує AI-агентів, коботів (колаборативних роботів) та цифрові двійники для оптимізації розподілу ресурсів. Тестування відбуватиметься на базі лабораторії NEXTONIC у Мадриді.



2. SENTINEL (цифровий двійник мережі без додаткових датчиків)

Цей сценарій розробляється під керівництвом інституту IMDEA Networks на базі підприємства Siemens AG у Мюнхені. Технологія використовує наявну інфраструктуру 5G/6G як радар для постійного моніторингу простору.



«У межах SENTINEL ми використовуємо сенсорні можливості 6G для побудови цифрового двійника заводського цеху в реальному часі без встановлення спеціальної інфраструктури датчиків. Повторно використовуючи наявну мережу зв'язку для сканування середовища, ми можемо суттєво підвищити безпеку та ефективність взаємодії людини й робота. Це яскравий приклад того, як 6G виходить за рамки простого передавання даних і стає ключовим елементом інтелектуальних промислових систем», - пояснює Йорг Відмер (Joerg Widmer), директор із досліджень IMDEA Networks.



На фінальному етапі обидві технологічні платформи (AURORA та SENTINEL) будуть об'єднані в єдину систему рівня готовності TRL 6-7 на базі дослідницького центру ARENA2036 у Штутгарті - одного з провідних майданчиків розумного виробництва в Європі.



Проєкт PRIME-6G об'єднав синергію 13 партнерів із 6 європейських країн. Координатором ініціативи виступає Мадридський університет імені Карла III (Іспанія).



До складу консорціуму увійшли такі гіганти індустрії та наукові центри, як Nokia (Угорщина), Siemens AG (Німеччина), Telefónica (Іспанія), Robotnik Automation (Іспанія), Університет Амстердама (Нідерланди), а також профільні дослідницькі організації та асоціації з Естонії, Люксембургу та Німеччини.

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