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SoftServe купує індійську NewVision із понад 700 інженерами

20 июля 2026 г., 13:45

Компанія SoftServe, придбала індійську NewVision Software, що спеціалізується на контролі якості АІ-агентів, розробці цифрових продуктів та автоматизованій підтримці IT-систем.

NewVision Software заснована у 2016 році, головний офіс розташований в індійському місті Пуне. Після завершення угоди до SoftServe приєднаються понад 700 інженерів компанії, а також її управлінці – CEO Капіл Годані, COO Балан Рамасвамі та інші керівники. NewVision Software продовжить працювати під власним брендом як компанія, що повністю належить SoftServe.

Це друга M&A-угода SoftServe за час повномасштабної війни та перший вихід компанії на ринок талантів Індії, де працює близько 6 млн айтівців.

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