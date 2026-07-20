Softprom робитиме ChatGPT Business доступним для SMB в регіоні EMEA

20 июля 2026 г., 17:25

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Компанія Softprom оголосила про співпрацю з OpenAI у статусі SMB Channel Partner, у межах якої допомагатиме малому та середньому бізнесу в регіоні EMEA оформити підписку на ChatGPT Business і супроводжуватиме впровадження в реальні бізнес-процеси.

Більшість SMB-компаній уже мають індивідуальний досвід роботи з ChatGPT на рівні окремих співробітників чи команд. Виклик сьогодні – не доступ до моделей, а їхня інтеграція в операційну діяльність: керування даними, чіткі сценарії використання, навчання співробітників і вимірювані результати. Саме тут Softprom додасть цінність: pre-sales консультації, виявлення сценаріїв використання, налаштування адміністративних елементів керування ChatGPT Business і програми адаптації для команд.

«Підписка – лише вхідна точка. Реальні результати починаються тоді, коли інструмент стає частиною операційних процесів і люди користуються ним щодня. Наша роль як OpenAI SMB Channel Partner – закрити розрив між ліцензією та реальним ROI: допомогти бізнесу обрати правильні сценарії використання, налаштувати безпечне середовище та виміряти результат», – зазначив Павло Жданович, керуючий директор Softprom.

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