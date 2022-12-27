Lenovo Tab M9 — новий 9-дюймовий планшет

27 декабря 2022 г., 12:15

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Компанія Lenovo анонсувала Tab M9 — планшет вагою 350 г і товщиною 7,99 мм, до складу якого входить 9-дюймовий HD-дисплей в стильному двоколірному металевому корпусі, що комфортно тримати в руці. Lenovo Tab M9, сертифікований Netflix HD, покращує враження від перегляду за допомогою просторового звуку Dolby Atmos і подвійних стереодинаміків. Його восьмиядерний процесор MediaTek Helio G80, операційна система Android 12 і до 128 ГБ енергонезалежної пам’яті дають користувачам потужність і простір, необхідні для трансляції та збереження улюблених фільмів і шоу. Крім того, пристрій забезпечує до 13 годин автономної роботи під час відтворення відео. Користувачі програми також отримають переваги від швидкого з’єднання планшета Wi-Fi 5 і оптимізованої функції GPS.



Якщо користувач затятий книголюб, Lenovo Tab M9 пропонує режим читання, який імітує кольори сторінок реальної книги й дозволяє пом’якшити тон світла для очей і навіть пропонує на вибір різноманітні фонові звуки навколишнього середовища. Якщо історія виявиться надто захопливою, сертифікація TÜV Rheinland дозволяє бути впевненими, що очі не постраждають й можна читати всю ніч безперервно. Планшет захищено функцією розблокування обличчям, що дозволяє зручно та безпечно входити в систему. Для повного захисту самого пристрою в комплекті до планшета може додаватись прозорий чохол, а також футляр із підставкою для комфортного перегляду вебсторінок без використання рук.

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