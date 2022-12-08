Фонд UNITED24 зібрав вже 237 мільйонів доларів

8 декабря 2022 г., 8:35

За 7 місяців громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів UNITED24.



Надалі більше потужних проєктів, міжнародної співпраці і топових амбасадорів. Продовжуємо створювати державний фандрейзинг. Щотижневі публічні звіти, тисячі придбаних необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових.



«Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів», наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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