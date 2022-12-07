Леонід Полупан - новий регіональний директор Microsoft в Україні

7 декабря 2022 г., 17:33

Як стало відомо редакції у «Майкрософт Україна» новий генеральний директор.



Регіональним директором Microsoft в Україні призначено Леоніда Полупана.



До цього з лютого 2019 р. цю посаду займав Ян Пітер де Йонг (Jan Peter De Jong). Зараз він вже на посту Global Account Director for ASML у компанії Microsoft.



Леонід Полупан в індустрії з 2003 р., він п'ять років пропрацював у UMC, а потім ще майже п'ять у «МТС Україна» - з 2010 по 2013 рр займав позицію Head of Sales Resources Management Department у компанії. А з 2013 по 2016 керував напрямком продажів B2B у «Vodafone Україна»/



У компанії Microsoft Леонід Полупан з 2018 р., останні два роки він займав пост директора з продажів у корпоративному сегменті по регіону CEE.

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