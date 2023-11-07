Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

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У сучасному бізнес-оточенні, що динамічно змінюється, при впровадженні ІТ-проєктів на перший план виходить такий фактор, як адаптованість. Прикладом цього стало використання платформи EasyRPA в ІТ-інфраструктурі авіаперевізника SkyUр.

Авіакомпанія SkyUр нині має флот з 10 літаків, і планує його розширення. Хоча українське небо зараз закрите для цивільних перельотів, SkyUр активно працює у європейських країнах по АСМІ-контрактах та виконує чартерні рейси на замовлення туроператорів, фондів, футбольних клубів тощо. Також має сертифікати FAR-129 та FAOC, які дозволяють виконання рейсів по АСМІ контрактам на Північноамериканському ринку. Специфіка роботи авіаперевізника така, що кожен виконуваний ним рейс супроводжується великою кількістю рахунків за обслуговування в аеропортах, куди прибувають його літаки. Хоча весь діловий світ сьогодні активно переходить на цифрові рейки, але в авіаційній сфері цифровізація ще знаходиться на початковому етапі: рахунки, що приходять до SkyUр, найчастіше являють собою багатосторінкові паперові документи, звідки необхідно витягти інформацію в облікову систему. При виконанні цього завдання співробітниками вручну, крім її високої трудомісткості, компанія зіткнулася ще й з неминучими помилками введення даних, які досить складно відстежити. Тому було поставлено завдання автоматизації цієї рутинної операції.

Як повідомив Едуард Савушкін, CIO SkyUр, його команда провела значну роботу з дослідження рішень з необхідною функціональністю, включаючи їх тестування, та зупинилася на платформі EasyRPA.

Тому пропонуємо коротко познайомитись з цім рішенням.

EasyRPA – програмні роботи для бізнесу

Платформа EasyRPA розроблена компанією IBA Group і належить до категорії RPA-систем з використанням програмних роботів (Robotic Process Automation).

Роботизація бізнес-процесів (RPA) – автоматизація рутинних операцій за допомогою програмних роботів. Спеціальне ПЗ працює, як і звичайний співробітник: відкриває програми, знаходить, копіює та вставляє дані, розпізнає текст, заповнює таблиці та форми, порівнює значення, формує звіти та ін. Робот виконує однотипні ручні операції, які ґрунтуються на чітких правилах. Такі завдання часто називають monkey job. У людини вони викликають роздратування та забирають багато часу, який вона могла би витратити на виконання більш кваліфікованих завдань. Крім одноманітних дій роботи добре справляються із завданнями, які мають бути виконані чітко за розкладом, такі як відправлення повідомлення, розвантаження інформації.

Сергій Байбара, директор IBA Ukraine, підкреслив, що компанія має багаторічний досвід із рішеннями лідерів RPA-ринку, і на певному етапі виникло рішення акумулювати їхні переваги у власному продукті. «В результаті виникла платформа EasyRPA, створена програмістами для програмістів, - зазначив він. - На відміну від аналогічних за функціональністю RPA-систем, виконаних за принципом low-code, EasyRPA не вимагає використання візуального редактора для побудови технологічних карт. Тому при розробці за її допомогою програмних роботів немає жодних обмежень».

Однією з важливих переваг EasyRPA є наявність у цій платформі вбудованих систем оптичного розпізнавання та машинного навчання, причому в ній не накладається жодних обмежень на кількість оброблюваних документів.

Розгортання EasyRPA можна виконувати як у своїй хмарі IBA Group, так і в громадських хмарних середовищах або на серверах замовника.

Розпізнавання з навчанням

Проєкт впровадження платформи EasyRPA у SkyUp передбачав кілька етапів. Оскільки це був пілот, то для оцінки його функціональності використовували обмежену кількість документів. Але при цьому вони охоплювали приблизно 70% рахунків, що отримуються авіаперевізником. На етапі навчання для кожного з рахунків було опрацьовано близько ста екземплярів. Це дозволило навчити платформу категоризувати документи та безпомилково вилучати з них необхідні поля даних для передачі в облікову систему.

Передбачається, що під час експлуатації цього рішення платформа самостійно оцінюватиме якість розпізнавання текстової інформації. І у разі перевищення порога помилки, оператор отримуватиме повідомлення про необхідність ручного коригування. Після внесення виправлень оператором система проходить додаткове навчання з урахуванням внесених даних. Це має покращити якість розпізнавання. Таким чином для кожного з контрагентів створюється своя власна модель машинного навчання, яка буде вдосконалюватися в процесі подальшої експлуатації.

«Наша команда провела значну роботу з дослідження рішень з необхідною функціональністю, включаючи їх тестування, та зупинилася на платформі EasyRPA. Співпраця з IBA Group та використання платформи EasyRPA є важливим кроком для розвитку та оптимізації процесів в SkyUp. Адже вони забезпечують якісну підтримку роботи великої команди в умовах постійного масштабування діяльності авіакомпанії». Едуард Савушкін, CIO SkyUр Airlines

За підсумками пілотного проєкту, де були пущені в дію рахунки кількох контрагентів, показник успішного розпізнавання виявився не гіршим за 98%, що повністю задовольнило замовника. Ділячись своїми враженнями від впровадженого проєкту, Едуард Савушкін повідомив, що етап підготовки не зажадав багато роботи, оскільки було достатньо відібрати потрібні зразки рахунків. Особливий акцент він зробив на можливості платформи EasyRPA адаптуватися. І така функціональність не вимагає придбання будь-яких ліцензій. «Специфіка роботи SkyUp така, що до ІТ-плаформи потрібно оперативно вносити зміни, пов'язані з освоєнням нових маршрутів. Тому адаптованість EasyRPA є для нас ключовою перевагою цієї платформи, – зазначив Едуард Савушкін. - Поки що не прийнято рішення про її комерційне розгортання через те, що SkyUp обмежена у можливості виконувати рейси в українському небі через зрозумілі обставини. Але після закінчення бойових дій у нашій країні ми обов'язково виконаємо повномасштабне впровадження EasyRPA».

Сергій Байбара також звернув увагу на те, що платформа EasyRPA не вимагає придбання щорічних ліцензій. «Українському бізнесу варто звернути на неї пильну увагу, оскільки RPA-системи швидко набирають обертів на світовому ринку. І вже настав час скористатися всіма перевагами на тих вигідних фінансових умовах, якими відрізняється EasyRPA».

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