Фінансові результати Apple за III квартал

7 августа 2025 г., 16:35

0

Tweet

Намагаюся підтримувати мою регулярну рубрику в блозі – про квартальні результати Apple. Компанія підбила підсумки третьої чверті 2025 року, і вона вийшла дуже сильною. Виручка – 94 млрд дол., що на 10% більше, ніж торік, і вище прогнозів аналітиків (~89 млрд дол.). Прибуток на акцію (EPS) склав $1,57, зростання 12%, а чистий прибуток – близько 23,4 млрд дол.

Головний локомотив – iPhone, який приніс 44,6 млрд дол., що на 13% більше, ніж рік тому, і значно перевищив очікування. Mac також у плюсі – 8,05 млрд дол., +15%. Сервіси оновили рекорд, заробивши 27,4 млрд дол. (+13%). А от iPad просів на 8% до 6,6 млрд дол., а носимі пристрої та аксесуари впали майже на 9% до 7,4 млрд дол.

Цікаво, що Китай уперше з кінця 2023 року показав зростання – +4% до 15,4 млрд дол. Тім Кук зазначив, що Apple бачить двозначне зростання по iPhone, Mac та сервісах у всіх регіонах, і нагадав про оновлення на WWDC25 – нову Apple Intelligence та редизайн систем. Хоча ми знаємо, як Apple відстає від конкурентів по AI, а новий дизайн вийшов дещо неоднозначним.

Великий фокус зараз – штучний інтелект. Apple переміщує команди всередині компанії, розглядає купівлю AI‑стартапів, таких як Perplexity та Anthropic, а персоналізована Siri з AI очікується лише у 2026 році (реліз затримується через високі вимоги до надійності). Зате встигли показати про неї рекламу ще рік назад, молодці!

Історія з тарифами теж важлива. За квартал Apple заплатила 800 млн дол. мит (на 100 млн менше очікуваного), але в наступному кварталі це буде вже 1,1 млрд дол. Виробництво iPhone поступово переїжджає в Індію, а Mac – у В’єтнам, щоб зменшити вплив мит і залежність від Китаю. Але тут Індія потрапила під приціл адміністрації Трампа, тому що купує нафту у росії, і диверсифікація в Індію може не врятувати Apple.

Після звіту акції Apple підросли на 2-3%. Прогноз на наступний квартал оптимістичний: компанія очікує впевненого зростання виручки, але багато залежатиме від циклів iPhone і швидкості інтеграції AI у продукти.

Мій висновок: класичний квартал Apple. iPhone та сервіси тягнуть на собі все, Mac допомагає, iPad і аксесуари буксують, але загалом цифри виглядають потужно. Інвестиції в AI – це ставка на майбутнє, а перенесення виробництва в Індію та В’єтнам показує, що компанія серйозно перебудовує стратегію, хоча і результат поки що неясний. У цілому – Apple знову довела, що вміє грати в довгу.

Фінансові результати Apple за III квартал

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6